Economía en Sonora: Incrementos en las materias primas “pegan” a tortilleros y panaderos

CIUDAD OBREGÓN.- Aun cuando los incrementos de precios en los insumos de producción de los tortilleros y panaderos suben año con año, aseguran que durante 2022 la inflación se ha dejado sentir más con los cambios tan drásticos en los costos.

Harina, gas, aceite y electricidad son, a decir de los comerciantes de estos productos, los que más han registrado incrementos y lo que más ha golpeado su bolsillo.

Pese a que todo es más caro ahora, se ven obligados a “aguantar” lo más posible antes de subir el precio de lo que ofrecen, ya que eso significa molestia en sus clientes o hasta la pérdida de algunos.

TODO SUBIÓ

Elizabeth Palafox, encargada de una tortillería de la colonia Fovissste, manifestó que la materia prima que más les ha aumentado es el maíz, que es su principal insumo, pero que también la harina, el gas y aceite han ido subiendo de costo.

Destacó que la tonelada de maíz pasó de 5 mil 600 a 7 mil 200 y la de harina de 15 mil 200 a 15 mil 900 aproximadamente, además que el litro de gas de costar 7.5 pesos ahora pagan 15.

Desde inicio de años los precios se han subido mucho, pero el que nos pega más fuerte y es el que menos se puede controlar es el del maíz, nosotros no hemos subido el precio de la tortilla desde hace un año”, lamentó.

Comentó que en el caso de sus insumos no pueden escatimar en la calidad, y buscar otras opciones de materia prima más económica, por lo que pese a que se incrementa el precio, tienen que seguir adquiriendo.

No han subido el precio de sus productos en el último año, explicó, porque causa molestia en la clientela, quienes los han llegado hasta a reportar con Profeco en otras ocasiones.

“Estamos aguantando lo más que podamos, no hemos tenido incremento de precio, hemos hecho ajustes para no salirnos del presupuesto, cuidamos cada detalle, desperdiciamos lo menos posible, hacemos la producción justa y de venta diaria para no tener mermas”, subrayó.

Este año, a diferencia de otros, la inflación la han sentido más, consideró, y pudiera deberse a la crisis por pandemia y a que el mercado aún no logra recuperarse del todo.

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), el precio promedio del kilo de tortillas para el arranque del 2022 es de 18 pesos y no hay motivos para que suba, pues los insumos necesarios para su preparación se mantienen estables; sin embargo, en la localidad se puede adquirir desde los 20 hasta los 28 pesos.

• Las tortillerías han realizado ajustes en los precios en los últimos meses.

AUMENTOS CONSTANTES

José Alán Jiménez Pineda, gerente de una panadería ubicada en la colonia Centro, mencionó que en el último año el precio de la harina ha tenido seis aumentos, que aunque la mayoría había sido de hasta 20 pesos, el último fue de 150 por saco de harina, que tiene 44 kilogramos.

Hace un año el costal de harina, dijo, costaba alrededor de 400 pesos y ahora va en 720 y que lo peor es que no se ve cuando pare esto.

“Si afecta porque el cliente se va a buscar a otros comercios y se da cuenta que en otros lados también aumentó, pero en ese lapso pasa tiempo, hasta tres semanas de que no son los mismos ingresos, y siempre vuelve, pero en lo que buscan se pierden esas ventas”, puntualizó.

Los derivados del aceite y la caja de manteca vegetal pasaron de poco más de 700 y a más de mil pesos, lamentó.

Nosotros aguantamos hasta que podíamos contablemente, pero tuvimos un aumento hace dos meses de 20 centavos por pan, pero se espera otro, estoy esperando unos precios para ajustarnos a cómo quedará el precio del pan”, opinó.

Aunque el precio de los productos suba muy poco siempre hay quejas por parte de los clientes, indicó, hay poca comprensión por parte de los clientes ante esta situación.

Detalló que optimizan todo para no desperdiciar, y por ejemplo en esta temporada venden pan horneado para capirotada, cosa que no hacían antes.

ALCANZA PARA MENOS

Diana Durán, madre de familia, compartió que cada vez el dinero alcanza para adquirir menos cosas, ya que los precios de los productos de la canasta básica suben y suben.

Cada vez las compras son menos, y no hablamos de productos de lujo, las simples cosas que uno utiliza en su día a día, cosas básicas y que son muy necesarias cada vez son más caras”, aseveró.

Agregó que es triste ver como la inflación hace batallar a las familias para poder llevar el alimento a los hogares, y que espera que los precios tengan una regularización o una baja pronto.