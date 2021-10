Duele a Sulem Urbina empate ante Tania García

Luego del empate mayoritario conseguido el miércoles pasado ante Tania Itzel García, y de su tercera pelea consecutiva sin obtener la victoria, la hermosillense Sulem Urbina admitió que es tiempo de regresar a casa y analizar qué camino tomará de ahora en adelante.

Urbina cayó por decisión unánime en octubre de 2020 ante la estadounidense Marlén Esparza, y luego falló en su intento por despojar del título mundial Mosca de la AMB a la japonesa Naoko Fujioka en julio pasado, por lo que esperaba volver con un triunfo ante su afición en Hermosillo.

“La verdad no sé, vengo de dos derrotas y ahora un empate, no sé qué es lo que sigue para mí ni en qué lugar me encuentro. Batallé mucho para regresar nomás al cuadrilátero, fueron unas batallas mentales muy fuertes, así que no sé qué es lo que sigue.

“No sé en qué lugar estoy en este momento, estoy un poco dolida, pero pues no sé, es otra noche; vamos a regresar a casa y analizar todo”, declaró.

La mexiquense García se llevó una tarjeta a favor después del combate celebrado a 8 rounds en peso Mosca, algo que no dejó satisfecha a la local, más allá de reconocer que no pudo mostrarse en su mejor forma sobre el encordado.

“Cuando llegué estaba contenta. Creo que los jueces aquí no me quieren, pero el público siempre es lindo conmigo y siempre estoy agradecida de eso.

“A mí no me gustó como peleé. Tengo un boxeo muy fino, muy limpio, y no sé qué me pasó, me miré muy torpe allá arriba; pero de todas maneras siento que conecté los mejores golpes, la lastimé varias veces y el público lo notó, pero me faltaron muchas cosas más que yo sé hacer y no las hice”, expresó.

Sulem Urbina cuenta ahora con un récord profesional de 12 victorias, 2 derrotas y 1 empate, con 2 nocauts a su favor.