Drogadicción aleja a padres de hijos en Guaymas

GUAYMAS, Sonora.- Los problemas de drogadicción entre padres de familias de 18 a 30 años de edad que existen en Guaymas, se ha convertido en un viacrucis para sus hijos, quienes son víctimas de omisión de cuidados, agredidos física y sexualmente.



Las cuatro casas hogar que operan en la ciudad están a su máxima capacidad, pues cada mes, la Subprocuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, atiende un promedio de 40 casos de niños desatendidos o abusados por padres o familiares.



Mientras se investiga la situación de cada menor, al no encontrar un espacio seguro dentro de su familia, se busca ayuda en alguna de las casas hogar que funcionan en el puerto con apoyo de agrupaciones de beneficencia extranjeras o mexicanas.

El subprocurador de la Defensa del Menor y la Familia, Agustín Islas Mejía, aseguró que este problema ha ido en aumento en los últimos meses en el Municipio por el consumo de drogas y alcohol de los padres o tutores de los niños, que son localizados en condiciones de abandono.



Señaló que del 16 de septiembre de 2018 a la fecha, han puesto bajo resguardo a alrededor de 100 en cuatro casas hogar que operan en la ciudad, al no encontrar soportes viables para regresarlos a sus senos familiares.



"Parece que se ha desatado la omisión de cuidados, por ejemplo en el caso de la niña que se encontró sola en el Oxxo fue llevada a una casa hogar porque aunque aparecieron sus familiares no sustentaron las condiciones para que les fuera entregada.



"No está registrada, su mamá es adicta, su papá está desaparecido, sus abuelos son alcohólicos y parece que la bisabuela tenía la custodia", dijo.



BUSCAN SU BIENESTAR



A cada menor, añadió, se le busca colocar en familias integradas, que cumplen con los requisitos que exige la autoridad estatal para que puedan desarrollarse en un ambiente sano.



Destacó que en lo durante esta administración municipal, se han dado en adopción a tres niños y hay cinco solicitudes más que están en trámites para obtener la autorización del Sistema Estatal para Desarrollo Integral de la Familia.



Islas Mejía exhortó a los guaymenses a denunciar los casos de omisión de cuidado que tengan conocimiento para poner bajo resguardo a los menores.



"Estamos haciendo mucho hincapié, si un niño o una niña no tiene suficiente soporte que llamen a la Subprocuraduría para acudir a su rescate, tenemos cuatro albergues donde están siendo llevados estos niños", finalizó



CASAS HOGAR LLENAS



La madre María Magdalena Aréchiga, de la Casa Hogar Amor, Agua y Más, indicó que recién dieron en adopción a nueve niños que completaron el proceso legal, y enseguida le fueron llevados otros nueve menores para llenar esos espacios.



Manifestó que hoy en día, tienen algunos infantes en la etapa de convivencia con la familia que los adoptará, mientras el proceso jurídico avanza con las autoridades del DIF Estatal y Subprocuraduría del Menor y la Familia.



La mayoría de los casos de adopción, dijo, se complican cuando los padres se rehúsan a firmar la pérdida de custodia de sus hijos, pues eso hace que los procedimientos se alarguen.



Apuntó que actualmente tienen niños de 2 hasta jóvenes de 19 años de edad, que optaron por quedarse a ayudar en la Casa Hogar que les brindó un techo y la atención que no encontraron con sus padres biológicos.



"Ha aumentado la llegada de niños en las casas hogares, en Guaymas, por omisión de cuidados, maltratos, problemas sexuales, y todo eso es a raíz de la drogadicción.



"La mayoría son padres jóvenes de 18 a 30 años", externó Arechiga.