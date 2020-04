Doña Hortensia se encomienda a Dios al salir a trabajar

NAVOJOA, Sonora.- Sin ninguna medida de prevención Hortensia Yocupicio Sombra sale a buscar el sustento diario, pues si compra cubrebocas y gel antibacterial, se queda sin dinero para comprar los alimentos, lamentó la mujer de 64 años de edad.



La residente de la colonia Tetanchopo vendía frituras y dulces en las escalinatas del Palacio Municipal, pero por la contingencia sus ventas bajaron y ahora hace bordados.



“Tengo que buscarle, no me puedo quedar sin hacer nada porque mi esposo está enfermo de la columna y no trabaja, tengo que llevar el pan a casa”, enfatizó.



Aunque reconoció el esfuerzo de los tres niveles de gobierno por enfrentar la contingencia sanitaria, dijo que faltan más apoyos a las personas de escasos recursos.



“Si traigo 50 pesos prefiero comprar un kilo de Maseca para hacer tortillas, primero debo asegurar lo que vamos a comer”, manifestó.



Si con la venta de servilletas bordadas le va mal, indicó que buscará otra manera de generar ingresos, pero nunca quedándose inactiva.



“Nos piden que nos quedemos en casa y sí me da miedo salir, pero que le voy a hacer”, expresó, “sólo me queda encomendarme a Dios”.