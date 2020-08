Disminuye demanda por Covid-19 en IMSS  Sonora: Zitle García

CIUDAD OBREGÓN.- La demanda de solicitud de atención por Covid-19 en los ocho hospitales del IMSS Sonora que atienden a pacientes con esta enfermedad ha disminuido y actualmente sólo el 35% está ocupado, indicó Édgar Jesús Zitle García.



El titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en Sonora manifestó que de las 493 camas disponibles en los diferentes hospitales, 173 se encuentran ocupadas.



Para terapia intensiva, señaló, se tienen disponibilidad de 43 camas, pero sólo 10 están en uso, es decir, un 23%, y que se puede considerar que estos pacientes son los que presentan el cuadro más delicado en el Estado.

En el caso de los ventiladores están siendo utilizados alrededor de 123 de los 208 disponibles, resaltó.

Actualmente en todas las unidades hospitalarias hay 92 pacientes intubados, resaltó.



PIDE NO BAJAR GUARDIA

Ante la reactivación económica y el incrementó en otro tipo de actividades, expresó que la población no debe bajar la guardia contra el Covid y deben seguir aplicando las medidas sanitarias correspondientes para evitar que la pandemia se prolongue.



“No estamos exentos de un rebrote, el incremento en las actividades pone en latente el riesgo de un nuevo incremento de casos, y este puede darse en menor medida o no darse si las personas siguen las medidas de sana distancia, uso de cubrebocas y disminuir sus actividades no indispensables, no hay que bajar la guardia”, subrayó.



