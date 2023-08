Disfrutan de Kino sin miedo a “Hilary”

Un sábado tranquilo y con temperaturas agradables vivieron visitantes y comerciantes de Bahía de Kino, quienes se mantenían atentos ante la llegada de remanentes del huracán “Hilary” en el Pacífico.

Con lloviznas moderadas y oleaje fuerte se mantuvo la mayor parte de este sábado, mientras algunos comerciantes a la orilla de la playa se preparaban para evitar inundaciones en caso de que la marea subiera.

El tránsito a embarcaciones se mantuvo cerrado y en el muelle de Kino Pueblo se impidió el paso a turistas debido al oleaje fuerte, por lo que la zona estuvo resguardada.

Para Sonora se mantuvo alerta amarilla para municipios del Sur y la costa, por lo que en el caso de Bahía de Kino las afectaciones fueron en el oleaje y lluvias ligeras durante el sábado.

Mario Moreno, comerciante de la zona de Kino Nuevo, indicó que no recibieron indicaciones de cerrar su puesto, aunque la mayoría de comerciantes no abrió.

No han dicho nada de cerrar, aqui está tranquilo. La gente que viene es la gente que le encanta la naturaleza, que no le da miedo”, dijo.

NADIE DIJO QUE NO

Familias y turistas llegaron a Bahía de Kino y aprovecharon las bajas temperaturas para meterse al mar, pues no hubo indicaciones de que no podían ingresar, únicamente en la zona del muelle se restringió el paso.

Algunos comerciantes estaban a la expectativa de posibles afectaciones, por lo que se prepararon con sacos de arena o como Sonia Martínez, quien realizó unos zurcos a su puesto para evitar el estancamiento de agua.

“El suspenso de que nos llegue el huracán, anoche (viernes) estuvieron fuer- lary”. tes los vientos pero no pasó a mayores nomás me llenó el puesto de tierra”, platicó, “estamos con el pendiente de qué va a pasar, si es lluvia todo bien, pero el viento... hace tres años se nos inundó y cayó el puesto, esperemos no pase a mayores”.

La tarde de ayer el huracán “Hilary” se degradó a categoría 2 y se esperaba que tocara tierra este domingo como tormenta tropical entre Baja California y California.