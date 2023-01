“Dios me salvó de que me comiera un tiburón”: Pescador

HUATABAMPO, Sonora.-Era el 30 de diciembre pasado cuando Porfirio Pech Mukul se encontraba buceando, sacando la última bolsa de callo de hacha y un grupo de delfines pasó despavorido, uno de ellos se quedó frente a él, como avisándole del peligro que se avecinaba.

“Pensé que estaba jugando (el delfín), pero en ningún momento se me vino a la mente que ese animal me estaba avisando que el peligro venía hacia mi (cuando buceaba frente a la Playa del Bachoco)”, narró el hombre originario de Yucatán, quien desde hace 30 años radica en Yavaros.

Media hora después una enorme sombra lo cubrió y al voltear se topó de frente con un tiburón de unos 5 metros (al parecer tiburón blanco), recordó.

Yo iba inclinado caminado (debajo del agua) y de pronto miré que venía una sombra a un lado de mí y pensé que era el delfín, y que voy volteando, hijuela que voy viendo las grandes aletas del tiburón”, añadió.

Frente al peligro el primer pensamiento que cruzó por su mente, reveló, fue pedirle a Dios que lo ayudara a sobrevivir y de manera instintiva se acostó al fondo del agua para evitar el ataque del enorme escualo.

“Lo primero que se me ocurrió fue tirarme al suelo, gracias a Dios que traía buena plomada; estaba acostado, miré que pasó el tiburón, dio la vuelta y se fue”, detalló, “para mí pasaron segundos y al ratito miré que volvió y se volvió a ir”.

Tirado al fondo del agua sintió un escalofrío que recorrió su cuerpo, reveló, pensando en que si el tiburón regresaba una tercera vez sería para atacarlo y así sucedió.

“Pensé si no regresa ya la hice, porque son tres vueltas las que dan, la tercera es la definitiva”, comentó, “seguí acostado y que voy viendo que volvió a aparecer, y venía derechito a mí se vino con la boca abierta”.

Fue ahí cuando de nuevo se encomendó a Dios, se armó de valor y empuñó él gancho que utiliza para desenterrar el callo de hacha y lanzó un golpe a la nariz del animal, pero falló.

“Como yo estaba acotado no me podía morder tan fácilmente, le tire el gancho pero no le di”, relató, “nomás alzó la cabeza y pasó, dio la vuelta y según yo se fue”.

En ese instante que no vio por ningún lado al tiburón aprovechó y jaló la cuerda guía para avisar a su compañero que lo esperaba arriba en la panga; el compañero entendió el mensaje y lo subió de inmediato, detalló.

“Arriba del barco me dijo mi compañero: ‘Mira voltea’, y vi que venía el animal de nuevo a flor de agua, se regresó”, agregó, “en más de 25 años como pescador es la primera vez en mi vida que me he topado con este tipo de problemas”.

DESAMPARADOS

En febrero del año pasado un pescador perdió la vida por un ataque de tiburón en Yavaros, Huatabampo y este año (5 de enero, en El Paredón Colorado, Benito Juárez) uno más murió en las fauces de un escualo, por lo que pescadores del Sur de Sonora se sienten desamparados.

“Ahorita las autoridades de pesca según ellos está prohibido capturar ese animal porque está en peligro de extinción, pienso sí ellos protegen a los animales, a nosotros quién nos protege”, expresó Pech Mukul.

Pidió ayuda al gobernador del Estado, Alfonso Durazo Montaño, pues desde el último incidente el pasado 5 de enero, los buzos no salen a trabajar por temor a otro ataque de tiburón.

“Quisiéramos que el gobernador mande ayuda económica para nosotros, somos varios y que no mande emisarios”, enfatizó, “quisiera que el señor gobernador nos tendiera la mano por lo menos unos dos meses mientras volvemos a trabajar”.

HAY ESCASEZ

Martín Ramón Valenzuela Ruelas, representante legal de la cooperativa Loma Parda, señaló que se espera escasez de callo de hacha y otras almejas, pues los pescadores no están saliendo.

“Desde el viernes 30 de diciembre del 2022, nosotros decidimos parar la pesca luego de que un compañero tuvo un encuentro con un tiburón cuando se encontraba trabajando”, mencionó, “y luego pasó esta tragedia”.

Josefina Álvarez Limón, comerciante de mariscos, dijo que en el caso de las almejas pueden subir de 7 a 10 pesos por pieza.

“Ahorita el callo de hacha ya subido, una pieza cuesta 80 pesos, y va a subir porque si los pescadores no traen producto pues no vamos a tener nosotros”, lamentó, “el callo de hacha en crudo anda en 900 pesos el kilo, pero va a subir porque ya casi no hay”.