Diego López sigue los pasos de su padre

HERMOSILLO, Sonora.- Al ver a su padre que entregaba todo en el diamante, Diego López decidió también entrar a esta disciplina y eso lo llevó a ser uno de los mejores jugadores de Magdalena en el Campeonato Estatal de Beisbol Infantil de EL IMPARCIAL.

Para él, el ver a su papá fue una inspiración y a pesar de que también le agradaba el volibol, decidió decantarse por el deporte del bat y las pelotas.

“Yo juego beisbol porque mi papá jugaba y me llamó la atención desde que lo veía, desde que llegué me gustó”, indicó.

El hecho de tener un buen desempeño en el certamen ha sido por las horas de entrenamiento que le ha dedicado en las últimas semanas, y sabe que sin eso hubiera sido difícil llegar a donde está.

Para poder batear y lanzar bien, situación que logró durante el torneo, requirió mucha concentración a la hora de estar en la caja y en la lomita, por hacer y pensar en lo que sus entrenadores le decían.

“Cuando bateaba me acordaba del mánager que me decía que viera la bola buena y que no me fuera con pitcheos malos, pensaba en pegar hit. Para lanzar quería nada más meter strikes y necesitaba estar concentrado”, asimiló.