Diana Laura Cota sueña en grande sobre su bicicleta

La experiencia de asistir a los Nacionales de Ruta y Montaña no hizo más que avivar la pasión que Diana Laura Cota siente por las bicicletas, y a sus 9 años ya logró recibir el distintivo de Ciclista del Año en el Premio al Mérito Deportivo 2022 de EL IMPARCIAL.

Si bien su mejor resultado en estos eventos fue un sexto lugar en el Nacional de Montaña, la hermosillense sí logró colocarse como uno de los mayores prospectos de Sonora en el deporte de las pedaleadas.

“Fui a Zacatecas, a La Caridad, Ciudad Juárez y muchas más. La que me gustó más fue la de La Caridad, porque fue de montaña, y la montaña es mi favorita. Me gusta mucho la bici. Sí me he caído, pero no me ha golpeado fuerte”, comentó.

Según dijo, su gusto por esta disciplina nació de una invitación que le hizo su ahora entrenador en 2019, y ahora es ella misma quien se encarga de invitar a otros niños para que practiquen este deporte.

“Mi hermano también practica ciclismo, lo que le he enseñado es que no le tiene que doler cuando se cae y que no tiene que llorar cuando tiene que ir a entrenar. Este año voy a competir en la categoría Infantil B y me gustaría llegar lo más lejos posible, hasta ser de las mejores del mundo”, agregó.

CICLISTA DEL AÑO

Diana Laura Cota Ramírez

Edad: 9 años

De: Hermosillo