Día del Maestro: “Me siento vivo dando clases”: Lombardo Ríos

NAVOJOA, Sonora.- “Porque aun cuando no veo bien, no camino, no escribo, tengo buena mentalidad, buena memoria y me siento vivo dando clases” expresó Lombardo Ríos Ramírez al ser consultado del por qué tras 62 años como docente no se ha retirado.

Fue curioso como el hombre de 79 años se inició en la docencia, recordó que era un adolescente con la secundaria terminada cuando un grupo de vecinos de una invasión pegada a la colonia Constitución donde él vivía, lo fueron a buscar.

“Me escondí detrás del escusado porque presentía a qué venían los padres de familia de la colonia Cortinas”, narró, “entonces llegó mi papá y me sacó de ahí”.

Fue así como empezó a dar clases de primer grado de primaria en la escuela Las Cortinas, un plantel rústico sin comodidades pero donde inició una gran aventura y pasión que aún le vibra en el corazón.

Di primer grado de primaria en la escuela Las Cortinas, era rústica como un gallinero y mis pollos eran muchísimos, abajo había fibracel horizontal y arriba tablitas cruzadas”, expresó con un tono de nostalgia y ternura en su voz.

Y aunque sus ojos le fallan, y camina lento ayudado de su andadera, aseguró que su espíritu sigue fuerte, impetuoso, así como la pasión por la docencia.

“Me siento vivo dando clases y digo: ‘Ah caray todavía puedo en algo aportar en la educación’”, mencionó.

Decenas de generaciones han pasado bajo su tutela, y de ellas salieron grandes personalidades, alcaldes, investigadores, comunicadores e importantes profesionistas, destacó.

Actualmente da clases en el Colegio de Bachilleres (Cobach) de Navojoa y en el Museo Hu-tezzo.