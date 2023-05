Día de las Madres: Elizabeth crió a Alejandra Valencia como una ganadora responsable

Aunque Alejandra Valencia puede presumir de haber asistido a tres Juegos Olímpicos y de ganar una medalla de bronce en los últimos, cuando está en Hermosillo la única jueza que anota sus puntos es su señora madre.

Y es que Elizabeth Trujillo ha procurado criar a sus tres hijos de una manera ejemplar, ya sea que estén casados, en camino a una carrera exitosa o viajando por el mundo para enfrentarse a los mejores dentro del panorama del tiro con arco.

“La educación que a mí me dieron fue igual. Como le digo a ella, ‘no importa que traigas una medalla, no importa que hayas ido a Juegos Olímpicos, tú tienes una responsabilidad aquí en tu casa y tienes que hacerla’; desde ponerse a barrer, trapear, lavar, las responsabilidades siguen igual.

“Donde yo sí siento que fallé, y es muy recomendable decirle a los papás, es que en la actualidad está afectando la intervención de los padres de familia en el deporte. Por ejemplo, yo hacía eso: ‘Alejandra, no vas a ir si no haces tu tarea primero, no vas a ir a entrenar si no te levantas y limpias tu cuarto’, esa era la amenaza, por decirlo de esa manera”, comentó.

Pero como toda madre de familia, no todo son regaños. Y a pesar de que no siempre se obtienen los resultados esperados en el deporte y en la vida en general, ella siempre está ahí para apoyar cuando las cosas parecen salirse de su rumbo.

“En Londres fue muy difícil. Ella nos había dicho que estaba sufriendo mucho. Nos hablaba y nos decía que se estaba sintiendo mal, que sentía mucha presión, que estaban muy fuertes todos los genios de los compañeros, y eso sí la sacó de su burbujita.

“Yo no me había dado cuenta hasta qué grado hasta que la veo competir. En cuanto vi la pantalla le dije a mi prima ‘Oye, Mónica, no es la Alejandra la que está tirando’. Y sí, se comprobó después que no estaba ahí. No porque perdió, sino porque tú conoces a tus hijos y sabes cómo son, cuando algo les mueve el tapete”.

ELLA ES…

Elizabeth Trujillo Carranza

Hijos: Héctor, Margarita y Alejandra Valencia