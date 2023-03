Día de la mujer: María del Rosario Espinoza expone las dificultades que tienen las deportistas al ser madres a la vez.

CIUDAD DE MÉXICO.- La triple medallista olímpica y mundial María del Rosario Espinoza es al mismo tiempo madre, entrenadora y empresaria. La realidad de muchas deportistas en México y en el mundo.

La maternidad transformó su cuerpo, vivió los desafíos de maternar en espacios deportivos que no favorecen la lactancia, la falta de un ránking protegido para las deportistas que eligen ser madres en el taekwondo y en otros deportes; y el retiro, un proceso que vivió junto a un acompañamiento siquiátrico.

No tenía idea qué era la maternidad, lo más difícil fueron las dos primeras semanas y a la vez estaba en esa transición de la parte maravillosa que estaba viviendo y la otra parte pesada como los desvelos”, revela María.

La máxima deportista de México se sincera sobre la maternidad que describe como “lo más hermoso” y los desafíos donde hay momentos de cansancio.

“No es fácil para las deportistas que siguen activas y quieren ser madres, yo me doy cuenta ahora que no estoy en el alto rendimiento y mi cuerpo está muy cansado porque mi cuerpo no descansa bien en la noche. Cuidar también es muy agotador”.

La también empresaria tiene una academia que lleva su nombre en el municipio de San Juan del Río, en Querétaro. Y su trabajo como entrenadora en la Selección Mexicana de Parataekwondo está encaminado a los Juegos Olímpicos París 2024.