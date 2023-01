Día de la Enfermera: "Se debe tener amor y compasión al prójimo"

HERMOSILLO, Sonora.-Con 30 años de trayectoria como enfermera, Sofía Rubio Ortega ha atendido la salud de cientos de pacientes, convirtiéndose en su amiga, su familiar, o quien les brinda una palabra de aliento si hace falta, pues está convencida que ser enfermera requiere de conocimiento, pero sobre todo de humanidad.

“Esta es una profesión muy difícil si no tienes la vocación; es una carrera que si la escoges porque hay trabajo, o porque es bien pagada, sí es muy difícil, la verdad, pero si es para ayudar al prójimo, no tiene porqué hacerse difícil a nadie, no lo es.

Se debe tener amor al prójimo para estar en este trabajo, debes de tener amor hacia la gente, y compasión para entender por lo que están pasando, y poder atenderlas de una forma digna y humana”, dijo.

EMPIEZA A ESTUDIAR

Hace 35 años, Sofía entró a la carrera técnica de Enfermería, con sólo 15 años de edad, en ese momento ella no sabía a qué se enfrentaría, pero estaba segura de que quería ayudar a las demás personas.

En ese entonces, la tecnología no estaba tan avanzada como ahora, y el trabajo era mucho más complicado, agregó, pero aun así lo disfruto mucho y fue para ella toda una experiencia poder vivir la evolución tecnológica dentro de los hospitales, con la llegada de las computadoras.

“Fue muy interesante ese proceso, la verdad, porque al principio todo era buscar en libros, bibliotecas, y a mi generación nos tocó ver cómo con las computadoras llegaban y cambiaban todo.

“Fue muy bonito, muy padre, porque aprendimos desde cero cómo se prendía y se apagaba una máquina, los registros, todo, fue una experiencia única, la verdad”, contó con nostalgia.

A PUNTO DE JUBILARSE

Actualmente, a tan solo una semana de jubilarse, comentó que lo más difícil que ha vivido como enfermera, sin duda, fue la pandemia de Covid-19.

En esos momentos, no sólo se enfrentó a un virus que desconocía, sino también a la desesperación de ver como los pacientes fallecían solos, en las áreas Covid o de urgencias, teniendo que ser ella la persona que sostenía sus manos antes de que se fueran.

“Recuerdo que usábamos nuestros teléfonos para que los pacientes hablaran con algún familiar, nos convertimos en los ojos y oídos de aquellas personas que tenían un paciente dentro, y si podíamos les hablábamos por teléfono, o les hacíamos videollamadas.

“Tengo muy grabado a un paciente, que su hijo le habló a un teléfono de nosotros por videollamada, y le decía, papá échale ganas, mira te estoy grabando la pelea de Canelo, cuando salga la vamos a ver, pero el paciente no salió y nos tocó a nosotros despedirlo”, recordó con nostalgia.

Durante 30 años de experiencia, Sofía ha sido parte de cientos de historias, ha visto como mujeres van vestidas de novia a visitar a su mamá al hospital, para que puedan verlas; le ha tocado cuidar a pacientes que duran hasta tres años hospitalizados, y ha estado en áreas Covid, viendo como en una sala tienen a un hijo, y en la otra al padre.

Esto no ha sido fácil, pero jamás pensó en tirar al toalla, ya que ser enfermera ha representado para ella uno de los mayores logros de su vida, y desea que las nuevas generaciones amen esta profesión tanto como ella lo hizo por tanto tiempo.