Detienen a presunto asesino de Abel Murrieta; está en prisión

El presunto asesino del ex procurador de Justicia en el Estado de Sonora, Abel Murrieta Gutiérrez fue detenido en Ciudad Obregón el pasado 19 de agosto tras ejecutar una orden de aprehensión en su contra, reveló el fiscal Gustavo Rómulo Salas Chávez.

Al respecto, el gobernador Alfonso Durazo Montaño aseguró que en la entidad no tiene cabida la impunidad y se trabaja de la mano con la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) para que todo crimen que atente contra la paz social sea castigado con todo el peso de la Ley.

No hay impunidad, este asesinato se cometió en la época de campaña, cuando estábamos en campaña por la gubernatura, Abel Murrieta por la presidencia municipal de Cajeme, es decir, antes de que tomara yo la responsabilidad como Gobernador del Estado, pero que no haya sido cometido durante mi Gobierno, no significa que no tengamos la responsabilidad de resolver, y el mensaje es: No hay impunidad”, sentenció.

El fiscal Salas Chávez, en la conferencia de prensa semanal del Gobernador, informó que Sergio Armando “N.”, alias “El Checo” y/o “El Payaso” fue detenido en la colonia Constitución por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

Apuntó que el presunto homicida tenía orden de aprehensión en su contra desde el 16 de agosto por ser el probable responsable material de los delitos de homicidio calificado y lesiones calificadas.

“La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora prosigue con las investigaciones para capturar y establecer la participación de otro coautor y por supuesto los actores materiales mediatos e intelectuales de tan predatorio crimen”, apuntó.

Sergio Armando “N.” (a) “El Checo” y/o “El Payaso”, presunto homicida de Abel Murrieta Gutiérrez, ex procurador de Justicia de Sonora, se encuentra recluido en prisión bajo las medidas de seguridad para garantizar su vida, informó Gustavo Rómulo Salas Chávez.

El fiscal de Sonora señaló que el presunto responsable actuó en el asesinato de Murrieta Gutiérrez junto a otra persona que ya está identificada.

El presunto asesino fue vinculado a proceso el 19 de agosto, y se encuentra bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada por la comisión de los delitos homicidio calificado y lesiones calificadas, agregó.

“El Checo”, detenido en Ciudad Obregón por agentes de la AMIC, contaba con orden de aprehensión en su contra desde el pasado 16 de agosto, por ser el probable responsable material de los delitos de homicidio calificado en agravio del ex candidato a la Alcaldía de Cajeme, así como lesiones cometidas por disparo de arma de fuego en contra de Lizeth “N”, víctima colateral de la agresión.

El 13 de mayo de 2021, el aspirante a la presidencia municipal de Cajeme, en compañía de simpatizantes y miembros del partido político al que pertenecía, realizaba actos de campaña en las calles Guerrero y California, de la colonia Cumuripa, en Ciudad de Obregón, Sonora, cuando fue sorprendido por Sergio Armando “N”.

NO QUEDARÁ IMPUNE

No habrá impunidad en el asesinato de Abel Murrieta Gutiérrez ni en ningún otro crimen que se cometa en el Estado, advirtió el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

Resaltó que aun cuando el asesinato del ex Procurador de Justicia en el Estado se cometió previo al inicio de su administración, no significa que no tenga responsabilidad de responder.

Falta detener a otra persona que coadyuvó para consumar el asesinato y los actores intelectuales, apuntó.