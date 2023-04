Detecta FGR falsos retenes en carreteras de Sonora

HERMOSILLO, Sonora.- La operación de falsos retenes en la carretera federal, principalmente, en el tramo Sonoyta-San Luis Río Colorado ha detectado la Fiscalía General de la República (FGR), reveló Francisco Sergio Méndez.

El delegado en Sonora de la FGR, informó que la Policía Federal Ministerial habilita filtros de revisión en la carretera por denuncias anónimas de transportación de narcóticos, armas u otros productos ilícitos, pero su presencia es sólo para verificar los vehículos previamente denunciados.

Resaltó que los elementos de la FGR deben estar siempre acompañados de un agente del Ministerio Público Federal, con carros oficiales de la corporación y traer gafete visible para su identificación.

La interrelación que se tenga con los ocupantes de los vehículos tiene que ser de la manera más respetuosa, no es que vayan a estar revisando bolsos, no es que van a andar revisando cosas que no corresponden, solamente lo que se dice en la denuncia anónima y sus puntos de revisión son temporales, no son permanentes”, destacó.