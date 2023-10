Destaca Octavio Almada avance en apoyo a la etnia yaqui

HERMOSILLO, Sonora.- Más del 50% de avance lleva la segunda etapa del Proyecto Estratégico para el Desarrollo Pesquero para la Justicia al Pueblo Yaqui, tras la entrega de 56 embarcaciones a beneficio de los pescadores de la etnia yaqui, indicó el comisionado de Acuacultura y Pesca (Conapesca).

Octavio Almada Palafox anunció que el pasado 25 de octubre se hizo la entrega de 16 lanchas con motor (binomios) a la Cooperativa de Producción Pesquera Comunidades Yaquis, S.C.L., como cumplimiento al Plan de Justicia Yaqui que el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó con la etnia en 2020.

Detalló que en septiembre pasado se hizo una primera entrega de 40 binomios a los pescadores de Bahía de Lobos y con esta última entrega de 16, suman 56 de un total de 115 que tienen que entregar antes del próximo 30 de noviembre.

En el Plan de Justicia se benefician en materia pesquera, más de 600 familias, en Bahía de Lobos y Las Guásimas, y la verdad, es un bienestar que se siente, el ánimo, el trabajo que se hace del Gobierno federal para la gente”, destacó.

Almada Palafox explicó que en el Plan de Justicia Yaqui se dividió en tres etapas y en la primera ya se entregaron 85 embarcaciones en Las Guásimas, con una inversión de 31 millones de pesos; en la segunda etapa, que culmina en noviembre, se entregarán 115 y siendo en total 200 embarcaciones.

El funcionario destacó que más de 600 familias se verán beneficiadas con el apoyo que el Gobierno federal tiene destinado en el Plan de Justicia Yaqui, con una inversión de más de 80 millones de pesos en las primeras dos etapas.

El 25 de octubre se entregaron 16 embarcaciones a la Cooperativa de Producción Pesquera Comunidades Yaquis, S.C.L. como cumplimiento al Proyecto Estratégico para el Desarrollo Pesquero para la Justicia al Pueblo Yaqui. Háblenos sobre este avance.

Octavio Almada Palafox (OAP): El Plan de Justicia Yaqui ya tiene más de dos años que el Presidente de la República lo impulsa, donde entran pues varios, es muy amplio todo lo que ahí se maneja, del sector primario, tanto de agricultura, de tierras y ahora el distrito de riego, y también entra la pesca.

En la primera etapa del año pasado, en el tema de pesca que a nosotros nos corresponde, se hizo un compromiso en irlas haciendo en etapas y la primera fue de 85 embarcaciones, una obra de infraestructura pesquera en Las Guásimas, que pertenece a Guaymas; dos unidades móviles para el traslado de los productos primarios de la pesca, y eso fue como 31 millones de pesos que se cumplió.

Esta segunda etapa, que ya inició, son 115 embarcaciones, que es el compromiso; una unidad básica de infraestructura pesquera en Bahía de Lobos, un muelle y otros equipamientos para los pescadores.

De esas 115 embarcaciones, en septiembre entregamos 40, nos acompañó el gobernador Alfonso Durazo, y el día de ayer entregamos otra entrega parcial de 16 embarcaciones, lanchas y motores, y ahorita llevamos un total de 56 que ya se han entregado de las 115.

¿Cuándo se tiene contemplado entregar el resto de los binomios a los pescadores yaquis?

OAP: Nos da mucho gusto que se siga cumpliendo el compromiso del Presidente, que la gente siga sintiendo los resultados de ese compromiso y ayer hicimos un nuevo compromiso, de que el resto de las embarcaciones y motores, las 59 que nos hacen falta, se estén listas para el 30 de noviembre; días menos, días más, pero es el compromiso que hicimos ayer.

¿Cuál es la inversión total destinada a la entrega de los binomios?

OAP: Son casi 50 millones de pesos de la segunda etapa del Plan de Justicia Yaqui en materia pesquera y acuícola. La primera fueron 31 millones, la segunda, casi 50 millones. Es decir, llevamos de inversión en la primera y segunda etapa del Plan de Justicia Yaqui más de 80 millones de pesos y se van a concluir entre la primera etapa y la segunda, en equipamiento de lanchas y motores 200 embarcaciones a finales de noviembre de este año, ese es el compromiso.

Hay una tercera etapa, porque en el Plan de Justicia, los hermanos yaquis nos pidieron que fueran de 300 embarcaciones. Entonces, estamos cumpliendo la primera, estamos por concluir la segunda, ya va más del 50% de avance y el próximo año tendríamos que estar cumpliendo esas 100 embarcaciones para cumplir a cabalidad el compromiso que se adquirió.

Luego de que se entregaran las primeras 40 embarcaciones, ¿qué comentarios han recibido de los productores yaquis?

OAP: El ánimo, la armonía en la Cooperativa, que son más de 500 socios, en la cooperativa que tiene algunos años, yo creo que una de las más longevas de aquí del Estado, fue en los años cincuenta y está muy contenta la gente porque, primero, se cumple, la gente ve los hechos, los resultados, no dejamos de estar atendiendo al sector pesquero y hay algo que nosotros hicimos en coordinación con ellos. La veda del camarón en Sonora, en el Pacífico mexicano, se iba a levantar a mitad de septiembre, lo hablamos con el Presidente de la cooperativa, con Francisco Chico Moroyoqui, para que eso se entregara antes de que se levantara la veda y esa parte del equipamiento fuera utilizable para salir a pescar cuando se levantara la veda. Es una prioridad del Gobierno atender a los pueblos originarios, hacerles justicia, que les toque algo de lo que no les tocaba nada.

Los pescadores, además de embarcaciones, requieren equipo especial para realizar su trabajo de manera segura ¿Se tiene contemplado este apoyo?

OAP: Dentro del Plan de Justicia Yaqui, Seri, en esta segunda etapa con los yaquis, van incluidos equipamiento, chalecos, salvavidas, artes de pesca, todo eso va incluido dentro del Plan de Justicia y algo muy importante, ellos lo piden, no es que nosotros les estamos imponiendo que se debe de utilizar porque en ciertas pesquerías utilizan diferentes artes de pesca y pongo un ejemplo, en el tema de la obra, en Bahía de Lobos, ellos dijeron: ‘¿Sabes qué? Queremos mejor que el espacio de almacenamiento sea más grande que el de distribución porque nosotros vendemos todo muy rápido y mejor, si lo hacemos más grande, porque ahí lo guardamos, lo limpiamos y lo conservamos uno o dos días y venderlo’. Casi, casi, la obra la hicieron a sus necesidades.

¿Qué otras obras contempla el Proyecto Estratégico en apoyo a la comunidad pesquera yaqui?

OAP: En los planes de Justicia de Sonora, son los seris, que ya hicimos una etapa, fue una inversión de 65 millones de pesos en Punta Chueca, en Desemboque, dos obras, camiones para los traslados de los productos pesqueros, 85 embarcaciones que ya se cumplieron, más de mil 300 artes de pesca con la comunidad seri. Los yaquis 82 millones de pesos y los seris 65 millones de pesos, en general, en los Planes de Justicia. En los yaquis están la UBI (Unidad Básica de Infraestructura) y el muelle, donde ellos desembarcan, van juntas. El muelle está en Bahía de Lobos y la UBI está ahí mismo, a metros, está para que llegue la lancha, desembarquen y metan el producto pesquero a la UBI, hagan el proceso, la limpia, la conservación, lo congelan y ya lo pueden comercializar.

¿Qué otras localidades pesqueras del pueblo yaqui se verán beneficiadas?

OAP: Las Guásimas fue la primera, Bahía de Lobos fue la segunda, en las etapas. Obviamente, todo el pueblo pesquero yaqui varía. La tercera etapa, yo creo que lo vamos a platicar, de aquí al otro mes, qué comunidad va ser beneficiada en el tema pesquero, ya ellos lo van a determinar junto con los ocho gobernadores, me imagino, y nos van a hacer la propuesta qué comunidad pesquera quieren que ahí se haga un muelle o una UBI, cual sea el punto de encuentro para esa tercera etapa.

¿Tiene aspiraciones para las elecciones de 2024? Se le ha mencionado que podría buscar la candidatura al Senado .

OAP: Si digo que no aspiro, me voy a ver muy hipócrita y no soy hipócrita. Aparte, la gente no quiere funcionarios hipócritas, la verdad. Yo creo que todo mundo tiene derecho a aspirar a cualquier cargo de elección popular y más en esta transformación del País. Yo me siento muy contento, muy orgulloso de ser parte del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador. No me distraje en ningún momento en venir a Sonora a posicionarme, a creer que yo podría venirme a buscar una elección popular. Claro que me gustaría participar en muchas cosas y representar a Sonora, no nomás en un órgano legislativo. Puedes servir a Sonora de otros puntos de trabajo dentro del Gobierno federal. No es pretexto que porque no te vengas a buscar una candidatura al Senado, no vas a dejar de ayudar a Sonora, este no es mi caso.

Yo voy a esperar a ver qué se determina. Mi nombramiento me lo dio el Presidente de la República. Entonces, como decimos en Sonora: No me mando solo.

¿Cómo ha visto el trabajo que ha hecho Claudia Sheinbaum como coordinadora nacional de la Cuarta Transformación?

OAP: Yo la conozco hace muchos años, a la doctora Claudia Sheinbaum, antes de la campaña (de AMLO), en 2012. Tengo una buena relación, es una mujer 100% 4T, que tiene el conocimiento, la preparación y así fue ella escalando el puesto público. Sin duda, va a ser la Presidenta de este País. No tengo la varita mágica, pero el trabajo que se ha venido haciendo en este Gobierno que inicia el Presidente de la República, ha sentado las bases en el País. Se volvió a dar justicia a la gente que no se le había dado y la doctora, sin duda alguna tiene, no nomás el perfil político, yo creo que es la persona de la doctora Claudia Sheinbaum, sumamente humana, trabajadora y honesta, lo que hace que ella tenga esos atributos que ha venido construyendo durante muchísimos años. Va a ser la primera mujer Presidenta.

¿Qué futuro ve para Marcelo Ebrard? ¿Lo ve dentro o fuera de Morena?

OAP: Yo lo sigo viendo dentro de Morena. A Marcelo yo le tengo mucho cariño, mucho aprecio. Yo espero que no se vaya a ir, Marcelo. Marcelo es parte importante del movimiento, de la lucha del partido. Es un hombre preparado, como todos los que están en Morena, pero yo espero que no se vaya. Yo espero que siga dentro del partido y dentro del proyecto de transformación del País. Es un hombre que suma mucho y que debe de estar presente en la lucha, en el movimiento y yo lo sigo viendo ahí.

¿Cuál va a ser el legado del presidente López Obrador al terminar su sexenio?

OAP: Yo creo que reducir la pobreza. Yo creo que la parte de que se dijo, hace como un mes y medio, de que 5 millones de mexicanos dejaron esa línea de la pobreza, pues yo creo que la parte del eje rector del Gobierno del Presidente, que ‘por el bien de todos, primero los pobres’, ha sido acertada esa política social. Yo creo que eso, para el Gobierno, dejar de legado, yo creo que para él (AMLO), lo digo hace unos días en la mañanera, y lo dijo también cuando se cumplieron cinco años del triunfo, que está feliz porque esa parte es lo que a él le llena, y lo dijo también, de que no es lo mismo ayudar a los pobres, que hacer todo por ayudar a los pobres, que es una de las satisfacciones más grandes que él tiene, de poder ayudar y que esa desigualdad de México se vaya acotando, yo creo que eso es un legado muy grande que va a dejar el Gobierno.

¿QUE OPINA DE…?

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

El mejor Presidente de la historia de México, el único Presidente que le ha vuelto la esperanza a millones de mexicanos.

ALFONSO DURAZO

Va a ser el mejor Gobernador de Sonora, lo está siendo, es un buen hombre y un buen amigo que yo le tengo mucho cariño, aprecio y respeto.

CLAUDIA SHEINBAUM

Una mujer muy preparada. Va a hacer un gran trabajo como coordinadora general y sin duda, va a ser la primera mujer que va a llegar a representar al Ejecutivo federal.

MARIO DELGADO

Muy buen presidente del partido.

MARCELO EBRARD

Buen amigo y que lo sigo viendo en Morena.

XÓCHITL GÁLVEZ

La oposición de la Derecha.

SAMUEL GARCÍA

Un buen Gobernador con licencia y con buen futuro político.

OMAR GARCÍA HARFUCH

Contendiente a buscar la coordinación del Proyecto de Nación en la Ciudad de México y un buen jefe de Policía en la CDMX.

ANTONIO ASTIAZARÁN