Desinfectan camiones urbanos en Sonora para evitar el coronavirus

HERMOSILLO, Sonora.-Como parte de las medidas preventivas recomendadas por la Secretaría de Salud para evitar la propagación del virus Covid-19, personal de las empresas operadoras realiza labores de limpieza al interior de los camiones de transporte y desinfecta superficies, informó Carlos Morales Buelna.

El director general de Transporte en Sonora dijo que se emitieron medidas preventivas, las cuales se están siguiendo de manera puntual por las empresas.

“Personal está realizando los trabajos recomendados para prevenir la propagación del virus, como removiendo el polvo o suciedad de superficies, lavando y enjuagando con agua, jabón y cloro, así como desinfectando los pasamanos, los asientos, el volante, puertas, ventanas, timbres, barras contadoras de pasaje, entre otras medidas precautorias”, comentó.

Morales Buelna indicó que estas labores que se están aplicando en el estado son acciones preventivas y los delegados tienen la encomienda de supervisarlas que se lleven a cabo de manera permanente.

Otra de las medidas, agregó, es la disminución del Plan Operativo en un 20 por ciento, ya que al no haber estudiantes trasladándose a su centro escolar, disminuye considerablemente el aforo.

Morales Buelna manifestó que las recomendaciones para los usuarios es tomar en cuenta las medidas preventivas que ya han emitido las autoridades de salud, como lavarse las manos constantemente, no saludar de mano, no tocarse la cara con las manos sucias, si están enfermos no acudir a reuniones y/o usar tapabocas, no automedicarse, resguardarse lo más posible.