Desconocen avances del proyecto de modernización del transporte

Hasta el momento no se tiene conocimiento sobre avances del proyecto de reestructuración de líneas del transporte público, informó la organización civil Vigilantes del Transporte.

Alfonso López Villa, presidente de la organización civil, señaló que la agrupación se opone a la idea de cambiar las líneas del transporte público, misma que fue anunciada por las autoridades estatales hace más de un año.

No sabemos nada, hace más de un año de eso y pues esperemos que no lo hagan pues el usuario quiere ampliación de líneas y más camiones, y no cambio de rutas”, mencionó.

LOS ÚNICOS CAMBIOS

De acuerdo con el titular de Vigilantes del Transporte, las únicas modificaciones que actualmente se han hecho a las líneas de transporte son ampliaciones en las mismas rutas, como ha sucedido con la Línea 17 Express.

Bajo dicho precepto, López Villa señaló que podría darse algún tipo de cambio, sin embargo enfatizó que solamente sería en casos muy puntuales y no implican una reestructuración, la cual consideró innecesaria.

Otro de los aspectos que la organización criticó acerca del proyecto de reestructuración fue el que las propuestas de las nuevas líneas de transporte no llegan a los usuarios, por lo que indicó que cualquier cambio sería recibido con confusión por parte de las personas.

La reestructuración de las líneas de transporte público fue anunciada por primera vez en marzo del año pasado y, en febrero de este año, se anunció que alrededor del 50% de las actuales rutas se verán alteradas en 2024.