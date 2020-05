Demuestran amor por sus mamás... alejándose de ellas

Familias de Hermosillo pasaron un día de las madres diferente, ya que muchos ciudadanos que no pueden visitar a sus mamás o abuelas por miedo al contagio de Covid-19 recurrieron a la tecnología para tener contacto con ellas.



Es el caso de Yulihan Ríos, quien hoy pasa su primer Día de las Madres al lado de su hija Olivia, de tan sólo 4 meses, pero lejos de su mamá, Margarita.



Aunque jamás imaginó que pasaría así esta fecha, la distancia no fue una excusa para no ver a su madre, ya que por medio de una fotografía, Yulihan le envió un emotivo mensaje de amor para que se sintiera cerca de ella y su nieta.



“Todos los días hacemos video llamada, así nos comunicamos, y hoy no será la excepción: Esa es nuestra forma de comunicación estos meses, pero además hoy le envíe una foto especial de su nieta, deseándole un feliz día de las madres”, comentó contenta la joven.



BUSCAN LA MANERA DE ESTAR CERCA



Un caso muy similar vivieron Alejandro Mariscal y su mamá, Helena, quienes se comunicaron por llamada de Whatsapp, ya que él vive en Hermosillo y ella en Caborca, y por miedo a contagiarla prefirió no viajar hacia su ciudad de origen este año.



“Para nosotros fue difícil porque soy hijo único de madre soltera... ella siempre ha estado para mí y yo para ella y siempre hago viaje para visitarla, pero como soy Uber no puedo asegurar que no tenga el virus”, comentó el joven de 29 años.



“Pero desde temprano le hice video llamada y le hice llegar un arreglo a su casa, para que se sienta querida y sepa que aquí tanto su hijo como sus nietos la amamos mucho”, mencionó.



En ambos casos, tanto hijos como mamás prefirieron guardar distancia en esta fecha, con el fin de protegerse entre ellos y sobre todo, hacer más rápido el regreso a la normalidad y abrazarse de nuevo.

“Este día fue muy difícil porque mi mamá y yo somos muy unidas y desde el 15 de marzo no paso tiempo con ella; no la he podido abrazar y la extraño mucho, pero me siento tranquila por que sé que hacemos lo correcto para que pronto podamos estar juntas de nuevo”, Yulihan Ríos, Madre de familia.