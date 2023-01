Definen a los mejores seis en la Liga de Beisbol Interejidal de Hermosillo

Los Halcones del Molino de Camou y Mesa del Seri-Right Tech lograron imponerse en el tercer juego de sus series, con lo que se convirtieron en los últimos invitados a la ronda de los seis mejores equipos de la Liga de Beisbol Interejidal de Hermosillo.

El conjunto emplumado superó 6-3 a Astros de El Saucito, en juego donde Gustavo Montijo salió como el pitcher ganador, después de lanzar seis entradas y un tercio con 6 hits, 3 carreras, 2 bases por bolas y 7 ponches.

Édgar Quihuis (4-2) y Ricardo Guzmán (5-2) encabezaron la ofensiva ganadora, mientras que por los derrotados lo hizo Miguel Leyva (4-2).

La novena de Mesa del Seri derrotó 6-3 a Cometas de Carbó en duelo que Joel López le ganó a José Moreno como lanzadores, y donde R. Gutiérrez (5-4), I. Tinoco (3-3) y A. Martínez (4-2) fueron los mejores al bat por los vencedores.

De esta manera, las series de la segunda ronda se jugarán de la siguiente manera: Verduleros de San Pedro contra Halcones del Molino de Camou, Lechugueros de Zamora ante Mesa del Seri-Right Tech y Marrujo-El Saucito frente a Boston de El Torreón.

Las series son a ganar dos de tres juegos, de las cuales pasarán a las semifinales los tres vencedores y el mejor perdedor. Los primeros duelos se disputarán este domingo a partir de las 10:00 horas.

LOS PLAYOFFS

San Pedro vs. Molino de Camou

Zamora vs. Mesa del Seri

El Saucito vs. El Torreón