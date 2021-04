Define Liga de Beisbol Interedijal a sus seis mejores equipos

Halcones del Molino de Camoú, Potros de San Pedro y Lechugueros de Zamora sellaron su pase a la segunda ronda de playoffs de la Liga de Beisbol Interejidal de Hermosillo, al ganar el tercer y definitivo encuentro de sus respectivas series.

Estos tres equipos se sumaron a Cometas de Carbó, Bravos del Saucito y Diablos del Tazajal, quienes ya habían conseguido avanzar a la etapa de los seis mejores tras ganar sus series en dos encuentros.

Los Lechugueros de Zamora tuvieron que batallar durante 10 entradas para imponerse 11-8 a los aguerridos Paisas del Tronconal, en juego donde Valente Tovarez de 5-3, Víctor Gómez de 5-3, José Gálvez de 6-3 e Israel Ramírez 6-3 encabezaron la ofensiva.

El relevista Luis Córdova salió como el ganador trabajando 2 innings y dos tercios, donde sólo permitió 2 hits y abanicó a 2 rivales. Arnoldo Granillo salió como derrotado como relevo del abridor Juan Carlos Pacheco.

Los molineros derrotaron 9-4 a los Piratas de Pesqueira de la mano de Arturo López, quien lanzó toda la ruta para 6 hits, 5 ponches, 4 bases por bolas y las 4 carreras rivales. Enrique Córdova cargó con el descalabro trabajando las primeras 7 entradas y un tercio.

Como bateadores, Dimas Coronado destacó por los ganadores y Marco Valdez lo hizo por los derrotados, ambos conectando dos hits en cuatro turnos.

Martín Oviedo se fajó en toda la ruta y encaminó la victoria por 3-1 que los Potros de San Pedro consiguieron sobre los Morros de La Victoria, donde Juan Diego Matrecitos, Román Córdova y Abelino Valenzuela batearon de 5-2.

SEGUNDA RONDA DE PLAYOFFS

Cometas de Carbó vs Bravos de El Saucito

Lechugueros de Zamora vs. Potros de San Pedro

Halcones del Molino de Camou vs. Diablos del Tazajal