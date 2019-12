Decomisan armas, autos blindados y mariguana en Caborca

CABORCA, Sonora.- Más de 2 mil cartuchos de alto calibre, cargadores, un rifle, mariguana y cinco vehículos, dos de ellos blindados fueron incautados por la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), Federal, Ejército y Guardia Nacional durante un operativo por tierra y aire en las inmediaciones de Caborca.





En sobrevuelos de vigilancia en el helicóptero de la PESP se identificó cinco vehículos en aparente estado de abandono sobre una zona cercana a la carretera Caborca-Ejido Salomón Quihuis, por lo que por tierra se llegó al lugar logrando el aseguramiento de los autos.





Durante los hechos ocurridos el jueves 26 de diciembre se logró incautar dos vehículos blindados, entre estos una camioneta Chevrolet, Tahoe, modelo 2010, también un pick up, línea Cheyenne.





También recuperaron un pick up, Titan color guinda con reporte de robo del 8 de mayo del 2018 en el Estado de Arizona y un pick up, Dodge, Ram color gris plata con robado el pasado 3 de julio del 2019 en el Estado de Indiana.





Además localizaron un Ford, Explorer de color negro con placas de circulación del Estado de Arizona.





Dentro de los autos había alrededor de treinta cargadores, más de dos mil cartuchos de diferentes calibres, dos chalecos balísticos y un arma de fuego, rifle calibre 270 con mira telescópica





También encontraron 48 envoltorios y un paquete envuelto en cinta adhesiva que contenía hierba verde, similar a un narcótico, por lo que se realizó el aseguramiento de la materia para poner todo a disposición de la autoridad correspondiente.