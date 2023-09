Debuta hermosillense Daniel Vázquez con Xolos en Liga MX

Aunque sólo pudo disputar un minuto ante el Puebla en la reciente jornada 7 del Apertura 2023, el hermosillense Daniel Vázquez ya puede presumir de haber debutado en la Liga MX de la mano de Xolos de Tijuana.

El delantero sonorense entró de cambio al minuto 89 por el defensor Rafael Fernández, y fue parte del once que mantuvo el 1-0 a favor de La Jauría en los últimos momentos del partido, para llevarse los tres puntos del Estadio Cuauhtémoc.

"Para mí fue un sentimiento muy bonito, ya que es algo para lo que he trabajado desde mi llegada a Tijuana, me hace creer que todos los esfuerzos y sacrificios han valido la pena. Desde la pretemporada yo me imaginé haciendo bien las cosas y sabía que iban a llegar las oportunidades”, comentó.

 

Después de iniciar en 2019 con el equipo de Tercera División en Hermosillo, Vázquez se unió así a los también canteranos hermosillenses de Xolos que ahora participan con el plantel estelar, Jesús Vega e Iván Tona, quienes de igual forma concretaron su debut este año en el máximo circuito del futbol mexicano.

"Llegué aquí a los 17 años. El momento más duro fue cuando le dijeron a mi mamá que debía estar ya en Tijuana para quedarme, ya que ella estaba feliz por mí, pero al mismo tiempo triste por la sensación de que se le iba a ir un hijo lejos.

“Al principio no tenía participación, habían lesiones, no había mucha confianza, pero con el paso del tiempo sentí el arropamiento de los compañeros, que junto a una mejor mentalidad, fue la base para salir adelante", agregó.

ÉL ES…

Daniel Vázquez Contreras

Edad: 20 años

Posición: Delantero

Equipo: Xolos de Tijuana

De: Hermosillo, Sonora