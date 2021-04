Debuta Diego Hernández en primer equipo de Cimarrones

Con sólo 18 años de edad, y prospectado como una de las figuras a futuro de Cimarrones de Sonora, el rocaportense Diego Hernández vio sus primeros minutos con el equipo de la Liga Expansión MX entrando de cambio al minuto 83 del juego ante Correcaminos.

A dos años desde que llegó a la filial de la Tercera División Profesional (TDP), y tras ver participación en el plantel de Liga Premier, a partir de este torneo ha sido incorporado de manera regular a los entrenamientos del primer equipo, al mando del profesor Gabriel Pereyra.

“La verdad me siento muy contento, me sentía un poco nervioso de entrar a la cancha, pero ya estando adentro me fui soltando poco a poco, estoy muy feliz y muy agradecido con el Club por darme la oportunidad de debutar y de poder mostrarme, con el profe también.

“Esto es día a día, a seguir trabajando en los entrenamientos para mejorar y ganarme un puesto, poco a poco es esto”, relató el canterano.

Debuta Diego Hernández con los Cimarrones de Sonora en la @LigaMXExpansion, el canterano de 18 años al minuto 83 en la Jornada 15 del #Guard1anes2021 . pic.twitter.com/xaMqmciRdQ — Cimarrones de Sonora (@CimarronesFC) April 14, 2021

Durante los minutos que disputó en el encuentro del martes, compartió terreno de juego con dos de sus compañeros en TDP que también han venido trabajando con el profesor Pereyra, como Ángel Estrada y Daniel Enríquez.

“Me dijo (Pereyra) que lo disfrutara, que hiciera que lo que yo sabía en la cancha, que era buen jugador, de hecho, todos en la cancha me estaban apoyando, dándome consejos, ubicándome para tapar pases entre líneas, y la verdad es muy bonito que te estén apoyando los grandes y así poder mejorar tú”, reconoció.