De Caborca  ¡a la vida política de una villa italiana!

Cada vez que siente que la discriminación es abrumadora, Dolores del Carmen Monreal abre la ventana de su balcón y mira el hermoso paisaje de Faedo, una villa italiana por donde corren arroyos y reverdecen las zonas montañosas.

Desde hace 23 años, Dolores, originaria de Caborca, vive en la villa de Faedo, en Trento, Italia.

Explicó que siempre le ha gustado hacer amigos de diferentes países y en 1993 tuvo la oportunidad de ser parte del grupo internacional “Viva la gente”, lo que le dio la oportunidad de viajar.

En 1997, ya de regreso en Caborca y recién finalizados sus estudios de Contador Público, acudió a un evento en honor al padre Eusebio Francisco Kino.

El evento principal era la presentación del Coro Della Sousat... ahí conoció a Francesco, un joven italiano que mostró simpatía hacia ella, pero que al final se fue junto con el coro.

Francesco no pudo olvidar a Dolores y volvió a recorrer los 14 mil kilómetros que separan a Sonora de Italia para verla de nuevo. A los meses ella lo visitó... para casarse con él.

Enamorada, a Dolores no le importó dónde estuviera, mientras fuera junto a Francesco. Y aunque fue bien recibida por la familia de él y por sus amigos del Coro Della Sousat, lo difícil llegó después, cuando se apaciguaron las emociones, llegaron las rutinas matrimoniales y resintió el distanciamiento familiar.

Este panorama es muy lindo, que todos los días me saluda y todos los días me da fuerza para aceptar la discriminación también, porque ves la belleza y entonces dices: ‘También hay cosas muy bellas’. Me concentro en las cosas bellas, en la gente que me ha hecho el bien”.