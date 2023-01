Daphne Guillén: Rumbo a París 2024

El nombre de Daphne Guillén fue uno de los más escuchados en el ámbito deportivo regional durante 2022; su carrera cobró fuerte impulso luego de sus participaciones durante 2019 en el Campeonato Panamericano Sub 17 de Levantamiento de Pesas y posteriormente, ganarse el título de subcampeona mundial juvenil en Las Vegas, Nevada.



Recién fue condecorada con el Premio Estatal del Deporte en Sonora; a seis años de iniciar su carrera, actualmente es la mejor del planeta en el nivel Sub 20, luego de obtener las tres medallas de oro de su categoría en el Mundial Juvenil de especialidad disputado en Grecia, en mayo de 2022; su nueva meta es llegar a los Juegos Olímpicos de París 2024.

¿Qué sientes al ser considerada una “máster” de la halterofilia en la actualidad?



“Muy emocionada, siempre me ha gustado motivar a la gente y ésa es una de mis metas, inspirar a otros deportistas a lograr cosas grandes; ha sido un camino muy largo y lo he disfrutado mucho, crecí en este deporte y he disfrutado los retos que me ofrece”.

¿Cómo conociste este deporte?



“Siempre practiqué futbol, basquetbol, natación y otros, pero no encontraba mi pasión; entré a ‘crossfit’, se me dificultó pero me gustaron las pesas: yo no sabía que existía la halterofilia, una amiga de mi mamá me llevó al gimnasio del Itson, ahí conocí a mi entrenador y me empecé a preparar”.

¿Cuál es tu recuerdo más preciado de alguna competencia?



“Cantar el himno nacional en el Campeonato Mundial Juvenil, en Grecia, fue un momento en el que me di cuenta de todo el camino difícil que había recorrido”.

¿Qué significa para ti el recibir el Premio Estatal del Deporte 2022?



“Me motiva mucho, fue algo muy bonito compartir mi experiencia cuando me lo dieron y como lo dije antes, me gusta mucho ser inspiración para los demás; espero que esto sirva de ejemplo y que la gente vea que todo se puede lograr”.

En este punto de tu carrera, ¿con qué sueñas?



“Sueño con obtener mi pase para los Juegos Olímpicos de París y ser campeona olímpica, que ya se convirtió en una de mis metas”.

Un mensaje para los lectores de EL IMPARCIAL:



“Espero que mi ejemplo motive a los demás: todos podemos brillar y por más difíciles que se pongan las cosas, siempre sale el Sol”.



“Dormir bien es muy importante para recuperar energía, sobre todo para poner a reposar los músculos cuando están cansados”

Galardones