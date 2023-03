Danzantes llevan espíritu de la mariposa 4 espejos

NAVOJOA.- El espíritu y la esencia de la mariposa 4 espejos está impregnado en el misticismo de la etnia Mayo, enmarañado en sus danzas tradicionales como se enredan sus capullos en forma de tenabaris entre las piernas de los danzantes.

La mariposa 4 espejos tiene una relevante importancia en este pueblo milenario de la etnia Mayo, pues está presente en sus danzas de venado, pascola, matachin, entre otras, manifestó Secundo Amarillas Valenzuela, promotor cultural de la etnia Mayo.

Los artesanos suben a la sierra a buscar los capullos de la mariposa 4 espejos y los rellenan con arena o piedras pequeñas; con hilo los unen y forman tiras que después enredan en sus piernas, explicó.

Por la deforestación, la contaminación y otros factores, el capullo de la mariposa 4 espejos es escaso en la región del Mayo, al grado de que los danzantes han modificado su indumentaria al usar tenabaris elaborados con latas de aluminio o plástico, lamentó.

En la parte Norte de Sinaloa aún se puede encontrar el capullo, comentó, en el vecino estado que comparte tradición con la tribu Mayo.

Hacen tenabaris de botes de aluminio e incluso de plástico, pero eso ya no es lo tradicional y lástima nuestra cultura y tradición”, enfatizó.

Pese a los esfuerzos de rescatar la mariposa 4 espejos en la región mediante un mariposario, el cual se encuentra en la comunidad de El Júpare, Huatabampo, el vandalismo acabó con este espacio, lamentó Antolín Vázquez Valenzuela.

El promotor cultural y encargado del mariposario recordó que el año pasado unos 5 mil capullos de mariposa cuatro espejos a punto de entrar en metamorfosis fueron robados del mariposario.

El vandalismo se agravó con el confinamiento por el Covid-19 y hasta que los amantes de lo ajeno acabaron con el santuario que se inauguró en el año 2012.

Previo a cada Semana Santa, Francisco Gámez, originario de San José, Masiaca elabora los “tenabaris”, pero desde hace décadas tiene que comprar los capullos en Sinaloa ante la escasez.

El metro de tenabaris se cotiza en 800 pesos, precisó,pero los revendedores lo dan en mil 200 pesos, incluso en algunos lugares más caros.

Me siento muy feliz porque me dedico a hacer lo que me gusta, pero lamentablemente ahorita está muy escaso el capullo porque con los pesticidas estamos matando a la mariposa 4 espejos”, expresó.