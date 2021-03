Dan luz verde a la apertura del cine y casinos en Navojoa

NAVOJOA.- El Comité Municipal de Salud determinó la apertura del cine y casinos de la ciudad luego de que el semáforo pasó de rojo a amarillo, informó Jesús Sánchez Flores, director de Salud Municipal de Navojoa.

Indicó que en dichos establecimientos el aforo permitido será de 30 a 75% de su capacidad y respetando los protocolos sanitarios implementados por el sector salud.

La recomendación es no ir a las playas, ni a fiestas ni a lugares donde se aglomeran las personas”, recomendó, “esto no se ha acabado y no debemos bajar la guardia”.