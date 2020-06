Dan de alta a paramédica de Salud Sonora tras superar el Covid-19

HERMOSILLO, Sonora.- Tras presentar mejoría en su salud, y después de estar aislada más de 15 días en el Hotel Covid, Cristina Romero de los Reyes se reintegró a su trabajo, ya libre del virus.

La paramédica del Hospital Infantil y del Hospital General del Estado explicó que el primer síntoma que presentó fue la pérdida del olfato y del gusto, después, sintió dolor de cabeza, tos seca y dolor de tórax.

Lo primero que pensé fue en mi hija, en qué me iba a pasar a mí y a ella, es muy difícil, algo totalmente desconocido, mi niña tiene 6 años y ella no entendía por qué no podíamos vernos como antes”, resaltó.