DIF Sonora renueva vivienda de la familia de Jesús David Medina Robles

Hermosillo, Sonora.- Para evitar más riesgos de contagio por rickettsia, y que los hermanos de Jesús David Medina Robles puedan vivir en un espacio adecuado para su recuperación, DIF Sonora realizó la remodelación de la vivienda de la familia, así como también apoyos para habitarla.

Según información de la dependencia, se realizó la limpieza de paredes y pisos de la casa, y se pintó completamente por dentro y por fuera para evitar que quedarán algún foco de infección en este sitio.

A la familia se le otorgó un refrigerador completamente nuevo, una estufa en las mismas condiciones, tres abanicos de pedestal, tres colchones individuales con su base, y un juego de sartenes, platos, cucharas, tenedores y vasos.

Miembros del voluntariado les brindaron ropa nueva y limpia a los tres niños, y medicamentos para los dos sobrevivientes de rickettsia.

Así mismo se les brindó despensa, zapatos y algunos juguetes para los pequeños.

Carmen Robles Inzunza, madre de los menores, comentó que además de estos apoyos se le brindó una desparasitación completa a su mascota, tratamiento para que no tenga más garrapatas, y alimento para perro.

Aún así, comentó que en el momento que hicieron la limpieza de su vivienda le tiraron toda la ropa a ella y su esposo, por lo que pide los ayuden con vestimenta para ambos.

Yo no supe por qué nos tiraron la ropa, pero no dejaron nada, entonces sí estamos necesitando. A él (su esposo) nomas le dejaron dos cambios, y un par de zapatos, y necesita más para trabajar.

"Igual no tenemos mucha despensa, a los niños sí le han dado ayuda, gracias a Dios, pero para nosotros no tenemos", dijo.