Cumplen mayos tradición del baño de San Juan

NAVOJOA, Sonora.- A la orilla del río Mayo, este lunes 24 de junio se consumará un año más de una de las tradiciones más arraigadas de la etnia Mayo y que quedó como herencia del choque cultural entre españoles e indígenas, se trata del baño de San Juan Bautista.



Esteban Jusacamea Yocupicio, cobanaro mayor (jefe) del templo de San Juan, ubicado en Pueblo Viejo, lugar donde están asentadas las raíces de Navojoa, señaló que los preparativos de esta festividad inician desde el 29 de abril cuando 50 fiesteros o "sanjuaneros" salen y peregrinan durante 40 días.



Esta tradición permanece hasta nuestros días y es una de las más importantes para nosotros los mayos", manifestó, "y el baño a la imagen de San Juan representa cuando bautizó a Cristo y por eso nosotros lo conmemoramos".

La fiesta grande inicia desde el día 22 de junio (ayer), apuntó, con la Danza del Venado y Pascola al ritmo del son del canario enmarcado todo por el sonido de tambores, violines y cuetes.



"Es algo muy bonito porque la gente va al templo con mucha fe, con mucha devoción, es algo muy grande espiritualmente hablando", expresó, "las personas se acercan a la imagen de San Juan, se santiguan, le rezan y le piden".



El 23 de junio (hoy) a las 19:00 horas se celebra la misa en el templo de San Juan, ubicado en el Pueblo Viejo, añadió, después de la ceremonia religiosa se ofrecen comidas y bebidas tradicionales como huacabaque y cebada.



"Alrededor de la ramada tradicional (ubicada a 300 metros del templo) se presentan bailes, la gente disfruta de la comida, y ahí velamos al santo", agregó, "amanecemos 24 de junio y nos alistamos para en punto de las 9:00 de la mañana irnos caminando hasta la orilla del río para hacer la ceremonia de bañarlo".

Gran asistencia

Manuel Maldonado, rezador mayor y regidor étnico, mencionó que a esta ceremonia acuden unas 2 mil personas provenientes de toda la región.



"Es una festividad que nos une como pueblo, de ahí también la importancia no sólo espiritual sino también la hermandad", expresó.



Fidel Ponce Caballero, historiador, dijo que la festividad llegó con la conquista de los españoles y representa el nacimiento de San Juan Bautista.



"Algunos piensan que el Día de San Juan es la noche más corta del año en el hemisferio Norte o la más larga en el Sur, aunque esto pasa por lo general el día 21 de junio y no el 23", apuntó.

Muestran su fe



La fe por San Juan es más fuerte que el paso del tiempo para Martha Verdugo de Mendoza, quien a sus 85 años participa como "sanjuanera" y camina, desde el 29 de abril, 40 kilómetros a diario.



Con un paño en la cabeza, cubierta con un rebozo de colores y un sombrero adornado con rosas, la habitante de la colonia Moderna de esta ciudad es la fiestera más longeva en Navojoa.



Por su edad y por ser la mayor de los "sanjuaneros" es conocida como la "Nana" y además de guiar a los fiesteros, también les da sus regañadas si se portan mal.



"No me canso de caminar, ya estoy impuesta a caminar con San Juancito porque lo hago desde niña; nunca me enfermo ni ocupo medicinas ni voy al doctor", expresó.