¡Cuide a sus papás y abuelos, incluso después de la vacunación!

Si tus padres, abuelos o algún ser querido recibirán esta semana la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 y piensas que ya será seguro visitarlos, detén tus ganas de abrazarlos y espera un poco más.

Según expertos aun cuando los adultos mayores de 60 años en el Estado ya comienzan a recibir sus primeras dosis, esto no quiere decir que están protegidos al 100%, por lo que es necesario que toda la población continúe cuidándose.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Las personas que reciban la primer dosis de la vacuna contra el Covid-19 podrán alcanzar una protección máxima del 45% en contra del virus, sólo después de 21 días de que se haya hecho la aplicación, por ello, la necesidad de continuar con todas las medidas de protección a pesar de la vacuna, enfatizó el médico internista e inmunólogo en Sonora, Alberto Monteverde Maldonado.

“Cuando te pones la primera dosis, la vacuna empieza a generar anticuerpos y células para atacar al Covid si en un momento determinado llegas a tener contacto con él, pero, si lo vemos en una relación de porcentajes de protección, según los estudios que se han hecho desde el año pasado, cuando se pone la primera dosis, a los 21 días, y sólo después de ese tiempo, tu cuerpo alcanza un porcentaje máximo de protección a un 45% de alguien que ya tuvo Covid y sobrevivió al virus formando anticuerpos”, explicó.

La población vacunada en el estado es menor a 200 mil personas, incluyendo el personal de salud, por lo que la cifra aún es baja para hablar de una inmunización de la población. Pues para tener una protección absoluta, deberá estar vacunado como mínimo un 75% de la población mexicana, no siendo hasta por lo menos dentro de 3 años, que se pueda alcanzar esa meta.

Es hasta que te pones la segunda dosis de la vacuna, el famoso refuerzo, y después de 21 días más, que alcanzas más o menos una protección en relación de alguien que ya le dio Covid-19, por arriba del 100%, es decir, la vacuna de Pfizer y Moderna, al menos, te dan una protección mayor que alguien que ya tuvo la enfermedad”, dijo.

NO GARANTIZA

Pero el estar vacunado no garantiza que no te vayas a contagiar de la enfermedad o que puedas contagiar a más personas, alertó el médico internista, cardiólogo y director del área Covid del Hospital CIMA, Jorge Cortés Lawrenz.

“Uno tiene que seguir pensando que debe seguir cuidándose, porque aún existe el riesgo de poder tener la enfermedad, las vacunas para lo que sirven es para que no de una enfermedad grave, que no termine en el hospital intubado, con un daño permanente, para eso son para lo que son útiles”, explicó.

Muchas veces estas vacunas no evitan la transmisión, además cada vez se descubren nuevas variantes, como la sudafricana, la brasileña, la inglesa y probablemente ya haya variante mexicana que no haya sido identificada, lo que puede significar que las vacunas actuales no protejen contra estas variantes.

“La vacuna inicial fue diseñada para el virus que se generó en Wuhan, pero no han sido rediseñadas para las otras variantes, esto supondrá que en un futuro tendremos que recibir refuerzos de nuevas cepas”, indicó.

CUESTIÓN DE REUNIONES

A diferencia de otros virus como el de la influenza, el Covid-19 no es estacional, sino que tiene que ver más con una cuestión de reuniones, las aglomeraciones son el escenario perfecto para la transmisión de esta enfermedad.

“Este virus tiene mucho que ver con las reuniones y eso no tiene que ver con el frío o el calor, tiene que ver con la falta de prudencia y educación de la población, me refiero a falta de conciencia social e información”, destacó.

La pandemia no se ha acabado hasta que la Organización Mundial de la Salud así lo decrete, y esto podrá suceder en meses o años, entonces ¿qué tenemos que hacer a pesar de estar vacunados?, la respuesta es sencilla seguirnos cuidando como si no.

“Quien piense que porque ha sido vacunado ya está protegido al 100% vive en un enorme y posiblemente fatal error, lo que debemos hacer es seguir lavándose las manos, no tocar nariz y boca, guardar la distancia, no reunirse en espacios cerrados y usar cubrebocas”, recalcó Cortés Lawrenz.

“Entonces, si me preguntas, ¿Qué se puede hacer una vez que te pusieron la vacuna?, yo les diría que exactamente lo mismo que antes, puedes salir con cubrebocas, puedes estar en un lugar público con sana distancia, puedes agarrar cosas con lavado de manos, ya que solo así evitarías exponer a otros”, destacó Albert