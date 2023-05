Cristian es un joven ejemplar, de cariño le dicen “El Carne Seca”

CABORCA, Sonora.- Conocido por la comunidad caborquense con el mote de “El Carne Seca”, Cristian Fernando Barreras, de tan solo 16 años de edad, se da tiempo para estudiar, trabajar y entrenar softbol.

Es de “sangre liviana” y, por su actitud ante la vida, a pesar de sortear algunos problemas familiares, se ha ganado el respeto de muchos; la gente le da ánimos y bromea con él para que le siga echando ganas.

Cada sábado y domingos acude a los campos deportivos, ya sea de futbol o beisbol y entre semana lo hace -por las tardes y noches-, en el gimnasio municipal donde diariamente hay torneos de basquetbol y volibol.

Confió que, para divertirse, un joven de su edad no necesita mucho, ya que lo hace cuando va a la escuela o se reúne con sus compañeros a entrenar (es seleccionado de Caborca, en softbol de su categoría bajo el mando del manager mundialista Carlos “Mochomo” Parra).

Los caborquenses lo tratan bien, dice, ya que desde muy pequeño lo conocen y al principio le daba vergüenza vender en la calle, pero la gente lo anima cuando interactúa sanamente con ellos y lo apoyan comprando la carne seca y dándole consejos que siga así.

Sobre el apodo de “El Carne Seca”, expresó qué “bueno aparte de que estoy flaco me quedó al ‘trancazo’ porque a esto me dedico, pero fue el año pasado cuando en un partido de basquetbol en el gimnasio municipal entré a un concurso de tiro de media cancha.

Entonces toda la gente que me conoce me animó cuando me tocó tirar y que voy echando la canasta, ni yo me la creía, me dieron mil pesos y otros regalos. Noté que la gente estaba muy contenta también y circuló mucho el video en las redes, desde entonces más gente me conoce así, no saben mi nombre”, recordó.