Cree Alfredo Caballero en Óscar Valdez y le abre las puertas de su gimnasio

Aunque fue precisamente Óscar Valdez quien despojó a su pupilo Miguel “Alacrán” Berchelt del título mundial Superpluma en 2021, Alfredo Caballero afirmó que no tendría problemas con entrenar al nogalense en caso de este decidiera dejar a Eddy Reynoso.

Valdez cayó por decisión unánime el pasado sábado a manos de Emanuel “Vaquero” Navarrete, lo cual significó su segunda derrota profesional, por lo que muchos seguidores del boxeador sonorense han cuestionado las ventajas de entrenar junto al llamado Canelo Team.

Aunado a la derrota que sufrió el año pasado ante Shakur Stevenson, el olímpico en Beijing 2008 y Londres 2012 tampoco ha podido verse bien en peleas —aparentemente— de trámite, como las que ganó ante Robson Conceicao y Adam López; todas bajo la tutela de Reynoso.

“Por qué no, la verdad que lo conozco desde niño, sí me encantaría. Ahorita tengo a (Miguel) Berchelt, quiero volverlo a hacer campeón del mundo; ese es un reto que me gusta, podemos trabajar algo diferente, pero no sé, el peleador también toma sus decisiones y solamente le deseo una buena carrera a Óscar y que Dios me lo bendiga”, comentó Caballero.

El también entrenador de Juan Francisco “El Gallo” Estrada tuvo la oportunidad de dirigir a Valdez cuando este formaba parte de la Selección Sonora de Boxeo, por lo que no sería la primera vez que ambos formaran equipo.

“Él tiene mucho potencial, la verdad a mí me gusta mucho su boxeo, yo pensé que iba a ganar esta pelea, de hecho le apostaba todo a él. Sí hubo algunas limitaciones, tal vez le faltó tirar un poquito más el jab, golpes rectos. Solamente lo vi tirar un gancho, que sí lo metió bien en el cuarto asalto, pero yo creo que Valdez puede dar más todavía”, agregó.