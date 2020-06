Crece en junio promedio diario de muertes por Covid en Sonora

Mientras que en los primeros dos meses de la epidemia Sonora registró en promedio tres muertes diarias por Covid-19, al arrancar el mes de junio la cifra es de trece decesos en cada jornada, con 81 fallecimientos confirmados en seis días.

Según las estadísticas oficiales de la Secretaría de Salud, entre el 4 de abril, cuando se dio a conocer la primera muerte en el Estado, y el 31 de mayo, se confirmaron 193 defunciones, para un promedio de 3.3 cada día.

Ayer, la dependencia estatal informó cinco nuevos fallecimientos, con lo que la suma total asciende a 274. De estos, 81 se han confirmado sólo en el mes de junio, es decir, 13.5 diarios.

Cabe mencionar que los decesos no necesariamente ocurrieron en la fecha de confirmación, sino que en algunos casos se trata de fallecimientos registrados en días anteriores pero que no tenían resultado de la prueba de laboratorio o no habían sido notificados.