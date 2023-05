Crece descontento de productores en Sonora y Baja California

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Agricultores de Sonora y Baja California emprendieron ayer protestas para exigir a la Federación apoyo con precios de garantía de 8 mil pesos por tonelada de trigo y 7 mil pesos la de maíz.

Como ocurre en Sinaloa desde hace semanas, ahora fue en el Sur y Norte de Sonora donde productores rechazan los precios que industriales y el Gobierno federal les ofrecen por sus cosechas.

En Cajeme iniciaron un plantón indefinido con cientos de tractores frente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural federal.

“Y hoy, en cosecha, los precios internacionales y el tipo de cambio están bajos, y no nos da para los costos de producción y que le quede ganancia al productor”, explicó Mario Alberto Pablos, presidente de la ARIC Tres Valles.

Luis Cruz Carrillo, presidente del Distrito de Riego del Río Yaqui y de la Unión de Crédito Agrícola, así como vocero de los manifestantes que se mantienen por fuera de Sader, compartió que la falta de respuesta de parte de la Federación a sus peticiones es lo que los orilló a endurecer sus manifestaciones,.

No se va a levantar la protesta, resaltó, se turnarán para permanecer día y noche en la Secretaría hasta que el presidente Andrés Manuel López Obrador tenga acercamiento con ellos, pero, sobre todo, les dé el recurso monetario que tanto necesitan.

Se están manifestando de manera simultánea con productores de Baja California y Sinaloa, dijo, esta es una primera protesta, pudieran subir de nivel, decisión que tomarán según lo que vaya pasando con las horas.

Por lo pronto esperaremos la respuesta de la autoridad, si esto pasa, nos juntaremos los organismos del sur de Sonora, social, privado y colón, aquí el movimiento no es de nadie, no es de partidos ni políticos, somos puros productores desesperados porque ya estamos trillando y no sabemos qué va a pasar”, indicó.