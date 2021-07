Covid en Sonora: Tres medidas son las efectivas para evitar contagios de Covid, afirma Salud

HERMOSILLO.- Según la evidencia científica disponible, son el cubrebocas, el gel antibacterial y el distanciamiento social las medidas más eficaces de prevención que pueden tomar los comercios y negocios, para proteger a sus clientes del virus, señaló la directora de Epidemiología en Sonora, Dénica Cruz Loustaunau.

Definitivamente son diferentes los protocolos sanitarios según el giro comercial, pero los más estrictos en todos los negocios son el uso de gel alcohol, el uso de cubrebocas obligatorio y la distancia correcta de una persona a otra.

Esto requiere sobre todo de mucha responsabilidad individual porque nosotros ya sabemos cuáles son todas las medidas que nos ayudan a protegernos de este virus, y estas deben seguirse sobre todo donde hay un mayor número de personas, puntualizó.

El gel antibacterial, para que sea funcional, deberá tener una concentración de al menos 70% alcohol, y no podrá ser diluido con ninguna otra sustancia, ya que de esa manera podría perderse el efecto sanitizante.

El gel con alcohol al 70% es una medida básica que debe seguirse manteniendo y que está incluida en todos los protocolos sanitarios.

Con la concentración adecuada tiene la capacidad de eliminar flora residente y transitoria en nuestras manos, pero no se recomienda diluirlo con ningún tipo de sustancia, porque alteramos la composición del gel, y ya no hay una certeza de su efectividad, dijo.

Tampoco rellenar botes con la misma sustancia es recomendable, advirtió, ya que al hacerlo pueden contaminar el gel, y que este dejará de ser funcional para la sanitización de las manos.

La única manera de hacer esto, dijo, es vaciar el recipiente, lavarlo, sanitizarlo, secarlo perfectamente y entonces si rellenarlo de nuevo, para que la sustancia no sea alterada y pierda su concentración.

Sobre el uso de tapetes sanitizantes, la epidemióloga fue clara de que no hay evidencia científica de que sean necesarios, o vayan a dar una protección extra a las personas.

¿Y EL TAPETE?

El tapete sanitizante nosotros no lo incluimos en ninguno de los protocolos porque no hay evidencia científica que nos indique que funciona ni está comprobada su eficacia, argumentó.

Tampoco la careta puede usarse como medida única de protección porque no protege igual que un cubrebocas, de hecho en todos los protocolos esto se describe con mucha puntualidad, dijo, la careta jamás va a reemplazar a un cubrebocas, no es que no la recomendemos, pero es una medida complementaria solamente.

Puntualizó que los comercios y negocios deberán llevar adecuadamente todas las medidas de protección para proteger a sus clientes y comensales del virus.

Aún así, la responsabilidad deberá caer en cada persona para protegerse a ellos mismos, siguiendo adecuadamente todas las medidas de protección que las autoridades han repetido constantemente, como el uso de cubrebocas, el distanciamiento social y lavado de manos frecuente.