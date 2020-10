Covid-19: Pide Enrique Clausen a madres y padres de familia no exponer a niños en “Noche de Brujas”

HERMOSILLO, Sonora.- Mañana sábado es noche de brujas y el lunes celebramos el Día de Muertos, dos fechas que se prestan para realizar reuniones familiares y de amistades que pueden poner en peligro la salud, por lo que es necesario estar alertas y no bajar la guardia para evitar más contagios por SARS-CoV-2, expresó Enrique Clausen Iberri.

El Secretario de Salud Estatal, después de que hoy se confirmaron ocho defunciones y 201 nevos casos en Sonora, detalló que, como una buena medida preventiva, las autoridades decidieron mantener cerrados los panteones para proteger a la población, invitando a las y los sonorenses a recordar a sus seres queridos en casa.

En el caso de la “noche de brujas”, pidió a madres y padres de familia ser conscientes y que por esta ocasión, no salgan a las calles con sus hijos a pedir dulces, como en algunas familias se acostumbra.

El funcionario exhortó a que:

No los expongan a contactos innecesarios con otros niños o a contactos con personas que no saben si han tomado las medidas necesarias contra Covid; no tiene caso que los niños anden en la calle tocando la puerta en casas donde no se sabe si ya hubo un contagiado, o si es fuente de propagación de este peligroso virus”.