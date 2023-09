Correrán tres cajemenses Maratón de Berlín este fin de semana

El Maratón de Berlín celebrará su edición número 49 este próximo fin de semana, y Sonora tendrá representación en las piernas de las obregonenses Lupita Campa, Deyanira Terrazas y Mariedna Córdoba.

Aunque las tres ya han corrido al menos un ‘major’ de los seis que existen en el mundo, esta será la primera que compitan en el evento de capital alemana, por lo que este miércoles partirán hacia el Viejo Continente en busca de seguir ampliando su palmarés dentro de este deporte.

“Terminando el Medio Maratón de San Diego dije ‘yo nunca correría un maratón’, porque se me hacía un mundo de kilómetros, pero una de mis amigas me convenció de entrar a la tómbola para el de Chicago, que fue en 2022. Salió muy bonito, me encantó, no como yo lo había planeado, pero aún así lo disfruté muchísimo.

“Sí me fue bien en Chicago, pero no como a mí me hubiera gustado, me quedé con la espinita y por eso me inscribí para este. Berlín me llamó la atención por ser en otro continente, porque íbamos a ir en equipo, no vas sola, eso fue lo que me motivó más que nada”, comentó Mariedna.

Para Deyanira este será su tercer major, después de correr los de Nueva York y Chicago, por lo que aseguró haber hecho una gran preparación con la intención de bajar su marca.

“En alguna ocasión me tocó estar en el maratón de Nueva York, cuando yo tenía 20 años, estaba ahí de espectadora, me encantó verlo y dije ‘algún día lo quiero hacer’, pero siempre lo aplacé.

“Cuando pasó lo del Covid fallece una persona de mi edad y sí me asustó, dije ‘hay muchas cosas en mi vida que las quiero hacer y las he ido aplazando’, entonces fue por eso que me inscribí a mi primer maratón”, recordó.

Las tres corredoras y su entrenador Mateo García.

Pero si de pasión por la disciplina se trata, Lupita Campa se ha ganado el reconocimiento de la comunidad runner de todo Sonora en sólo ocho años corriendo maratones, donde ya cuenta con un total de 28 y cuatro majors, incluyendo Boston, Chicago, Nueva York y Londres.

“Ahorita todavía me siento fuerte, me siento preparada, pero ya me estoy reservando un poco a cumplir el primer objetivo, que es completar los seis majors, y ya después como vaya viniendo; si mi cuerpo se siente capaz de seguir realizando siete maratones al año, yo lo voy a seguir haciendo.

“Ya casi cumplo mis 60 años, entonces yo le digo que a toda mujer, a toda joven, a toda señora, ama de casa, mamá, trabajadora, que nunca es tarde para empezar cualquier actividad, para realizar algún sueño que quieras cumplir”.

ELLAS SON…

Lupita Campa (58 años)

Mariedna Córdoba (36 años)

Deyanira Terrazas (35 años)