Coronavirus en Sonora: Registran 21 muertes y 402 casos nuevos de Covid-19

HERMOSILLO, Sonora.- Salud Sonora registró 21 decesos y 402 casos más de Covid-19, acumulándose 104 mil 223 contagios y 7 mil 578 muertes desde que inició la pandemia.



Las defunciones sucedieron en catorce hombres y siete mujeres, tres de ellas ocurrieron en pacientes sin registro previo, en una mujer y dos hombres de entre 69 y 73 años, una de estas defunciones no contaba con el esquema de vacunación vs SARS-CoV-2 y dos contaban con el esquema completo.



Los fallecidos era residentes de: San Luis Río Colorado ocho, Cajeme cuatro; Huatabampo, Navojoa y Hermosillo dos cada uno; Aconchi, Rayón y Puerto Peñasco tuvieron un solo caso fatal; de ellos, 13 eran derechohabientes de Imss, 7 de la Secretaría de Salud y uno dd Issste.



Los nuevos casos acontecieron en 205 mujeres y 197 hombres; residentes de: Hermosillo 149; Cajeme 84; Navojoa 39; San Luis Río Colorado 27; Guaymas 18; Huatabampo trece; Empalme once; Etchojoa siete; Benito Juárez y General Plutarco Elías Calles seis cada uno.

Bácum, Magdalena y Puerto Peñasco tuvieron cinco casos cada uno; Caborca, Moctezuma y San Ignacio Río Muerto cuatro cada uno; Cananea y Ures tres cada uno; Nogales y Quiriego 2; Álamos, Carbó, Cumpas, Nacozari de García y Yécora uno.



Hoy se confirmaron 36 casos pediátricos; en quince niñas y 21 niños; entre uno y catorce años, residentes de los municipios de Hermosillo quince, Cajeme ocho, Moctezuma tres, San Ignacio Río Muerto dos, Empalme, Navojoa, General Plutarco Elías Calles, Puerto Peñasco, Guaymas, San Luis Río Colorado, Caborca y Huatabampo uno, acumulándose 3,288 casos en total.

Así mismo hoy se confirmaron tres casos en mujeres embarazadas; acumulándose 759 casos en total.



Seis de los 402 nuevos casos fueron en trabajadores de la salud de diversas instituciones.



Son 94,652 personas las que se han recuperado de COVID-19; se han realizado 211,076 pruebas; se han confirmado 104,953 casos y se han descartado 106,123; casos en cuadro leve 25,816(2,482 activos y 23,334 seguimiento terminado, pacientes curados: 71,318, hospitalizados: 241 (34 estables, 114 graves, 93 críticos).