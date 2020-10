Coronavirus en Sonora: 8 muertes y 158 casos nuevos este día

HERMOSILLO, Sonora.- Este viernes Sonora llegó a los 2 mil 911 decesos por Covid-19 y los 33 mil 701 contagios en total, al sumar hoy ocho decesos más y 158 nuevas infecciones del virus, informó la Secretaría de Salud.

Los ocho fallecimientos, precisó la dependencia, ocurrieron en seis mujeres y dos hombres, mientras que los casos nuevos se confirmaron en 94 mujeres y 64 hombres.

Este día también fueron dados de alta 12 pacientes Covid de distintas unidades de salud, para un total de 29 mil 924 personas que se han recuperado luego de dar positivo a la prueba.

Enrique Clausen Iberri, secretario de Salud, insistió en su llamado a mantener una actitud preventiva y asumir que cualquier persona puede estar contagiada de coronavirus y transmitirlo a otros.

“Si al salir de casa usas cubrebocas, te lavas las manos y guardas distancia, estarás ayudando a evitar la propagación del virus y que tengamos que regresar a semáforo rojo, es decir, a medidas más estrictas”, puntualizó.

El funcionario estatal exhortó a no tomar el viernes como día para llenar restaurantes, realizar fiestas o salir a las playas pues, dijo, el virus todavía no se ha ido y no existe una vacuna segura para detenerlo.