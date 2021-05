Coronavirus Sonora: Vacunan a maestros; la SEC sin definir el retorno a aulas

SONORA.- Aunque inició sin problemas la vacunación para al menos 71 mil maestros y personal administrativo en Sonora, aún no podría definirse una fecha para el retorno a clases presenciales, ya que además de la inoculación es necesario ver las condiciones de cada plantel y trabajar en que sean zonas seguras también para los alumnos, indicó el secretario de Educación y Cultura (SEC).

Estamos planeando un eventual regreso a clases cuando las condiciones estén dadas, debemos de atender las condiciones de cada comunidad escolar para ello, por lo pronto lo que vamos a hacer es un regreso a las actividades escolares, no necesariamente con nuestros alumnos”, expresó José Víctor Guerrero González.

Se inició después de quince días de preparación intensa en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y sin incidentes, aseguró, sólo los contratiempos normales que pueden surgir.

“Pero lo más importante es que todos los compañeros y compañeras del sistema educativo tendrán la posibilidad de recibir su vacuna en la hora y sede que escogieron”, refirió el funcionario. Para el Estado se recibieron un total de 71 mil dosis de la vacuna CanSino, de las cuales ya están asignadas en base al registro de 69 mil 341, detalló.

Largas filas desde temprano se formaron sobre la calle Reforma y bulevar Navarrete por donde accesaron los trabajadores de la educación como los maestros, que recibieron la vacuna CanSino, dosis única, contra el Covid-19 en la Universidad de Sonora.

SE SIENTE ABIGAIL AFORTUNADA

Abigail Rentería, de 29 años, fue una de las beneficiadas que ayer recibió su vacuna contra el Covid-19, sintiéndose afortunada y feliz de que hayan tomado en cuenta a los docentes de escuelas particulares.

“Me siento muy bien, un poco más segura, confiada y alegre porque pronto podremos estar con los pequeños”, dijo.

“Todo el proceso me pareció muy ordenado, pero sobre todo tengo que reconocer que me sorprendió mucho que tomarán en cuenta a las escuelas particulares, me parece que fue una excelente decisión, que nos beneficia a todos y que nos permite seguir beneficiando a los demás al educarlos”, añadió.