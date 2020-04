Coronavirus: Minuto a minuto sobre la rueda de prensa de Salud Sonora

HERMOSILLO, Sonora. - Sigue el minuto a minuto de la rueda de prensa sobre coronavirus este viernes 24 de abril, a cargo del Director General de Prevención a la Salud y Prevención de Enfermedades, Gerardo Álvarez Hernández.

México se ubica en la tercera posición en el País con 11 mil 633 casos, informó Gerardo Álvarez Hernández, vocero de Covid-19 en Sonora.



“En Sonora el día de ayer se confirmaron 18 casos nuevos, acumulándose 199 casos de la enfermedad y nos mantenemos con 22 defunciones, desde el 16 de marzo cuando se confirmó el primer paciente en el Estado”, precisó.



“Ninguno de los pacientes tiene antecedente de viaje fuera del Estado, de estos 15, 8 son trabajadores de la Salud.

Tres de estos casos forman parte de un brote intrafamiliar en Hermosillo.

“Los pacientes iniciaron síntomas entre el día 6 y 21 de abril y su edad oscila entre los 20 y 80 años de edad.

“De los 18, dos están hospitalizados muy graves, uno de ellos con ventilación mecánica invasiva.

“Ninguno de los hospitalizados es trabajador de la Salud.

Los restantes, 16 son casos moderados que se recuperan en su hogar.

“Ayer no hubo defunciones, no se confirmaron muertes, por lo que nos mantenemos en 22, con una letalidad del 11%, discretamente superior a la media del País.

“La letalidad en las mujeres, 15.1 es superior en dos veces a la de los hombres.

“Doce de las 22 defunciones fueron en personas mayores de 60 años, donde la letalidad es del 30%.

“Excepto en dos de las defunciones, en el resto, los pacientes tenían al menos una enfermedad crónica.

En cuanto a los 199 casos que hay en el Estado los municipios con más casos: San Luis Río Colorado (96), Hermosillo (37), Huatabampo (15), Cajeme (13), Caborca (7) y Nogales (7).

"Hemos estudiado 919 casos sospechosos, 720 fueron descartados por pruebas de laboratorio; 199 casos han sido confirmados.

"Las acciones preventivas las hemos intensificado mediante promoción de la salud, con perifoneo, mensajes educativos, y hemos abarcado a 766 colonias en Sonora.

"Un dato adicional que me parece muy importante que conozcan, es que los síntomas que se mantienen como los que nos deben hacer sospechar de Covid-19, son dolor de cabeza, fiebre y tos seca.

“Hemos de recomendar especialmente al personal médico que en estos tiempos de covid todas las personas con síntomas respiratorios extremen las recomendaciones de cuidados básicos.

“En primer lugar, una sana distancia con el paciente es importante.

“Debe brindársele a un paciente con síntomas respiratorios un cubrebocas, debe indicársele dónde sentarse.

“Al momento del interrogatorio debe mantenerse a 1.5 metros de distancia, deben usarse cubrebocas, guantes y googles.

“Deben usar mascarilla facial, es fundamental que se sospeche la enfermedad en estos tiempos.

“Y los pacientes si están en sospecha, avisen a la unidad de salud que van, salgan con cubrebocas, pero avisen al personal de salud. Así el equipo se preparará con mejor calidad.



Preguntas:

1.- ¿Qué medicamentos está utilizando la Secretaría de Salud para combatir esta enfermedad? Y a quienes están en su casa con síntomas leves.

“La ciencia médica ha trabajado con mucha celeridad, mucho interés y se han desarrollado múltiples esquemas, lamentablemente aún no hay evidencia científica sólida que permita tener la respuesta específica.

“En el mejor de los ánimos científicos cuidando aspectos éticos, anteponiendo humanismo se han ensayado múltiples tratamientos que incluso ni siquiera estaban diseñados para tratar a virus.

“El que más se ha ensayado de forma empírica es un esquema que tiene dos medicamentos. Uno que se utilizó, y Sonora tiene experiencia en ese uso, esos medicamentos fueron usados durante muchos años durante el paludismo y se usan para otras enfermedades del tejido conectivo y se acompaña de un antibiótico.

“No quisiera yo decir el nombre de este esquema porque lo que se ha observado es que en cuanto se señala un esquema inmediatamente las personas empiezan a comprarlo de forma masiva, lo que ha generado un problema de desabasto para pacientes que sí lo ocupan.

“Además, se empieza a tomar inadecuadamente y se piensa que se pueden tomar de manera profiláctica. Es decir, me lo tomo antes y me protejo, pero no.

“El uso indiscriminado de antibióticos no recetado por médicos, genera resistencia.

“El mensaje a la comunidad es: En los hospitales de Sonora tenemos esquemas de tratamientos y los médicos sabrán qué indicarles.

“La mayoría requiere únicamente medicamentos sintomáticos, cuidados en casa.

No recomiendo que nadie tome medicamentos de ninguna naturaleza.

“Se ha probado por ejemplo Oseltamivir, esquemas con inmunodeficiencia, medicamentos contra reumatismo, antiparasitarios...Ninguno ha funcionado.

“Estamos ante un virus y en tanto no se desarrolle el medicamento más apropiado... EU probó uno, es un antiviral que se usó no bajo esquemas de ensayos clínicos, sino bajo el principio de humanismo, en unos funcionó en otros no ha sido suficientemente eficaz.

“Tenemos reserva estratégica, desde enero, buscamos esquemas y tenemos lo que llamamos reservas estratégicas para tratar de darles una mejor respuesta terapéutica.

“No existen tratamientos profilácticos, no existen medicamentos que si me los tomo ya no me voy a infectar. Por eso no digo el nombre de los medicamentos, porque luego vamos a las farmacias y los agotamos.

“Agradezco a todo el cuerpo académico que están participando con este esfuerzo, el CIAD, Unison, Colson, Cibnor y al Itson.

“Son las academias que se han sumado a este esfuerzo y cada una participa de diferente forma.

“Les he señalado los mapas de riesgo, fueron generados por académicos.

“Cuando presentamos los modelos, la curva, que tenemos gel, gracias a los académicos.

“También la ciencia tiene un rol importantísimo para ayudar a protegernos, Sonora tiene un cuerpo científico muy sólido.

“Ellos están trabajando con nosotros, también es momento de decir que el personal científico está trabajando con nosotros.

¿Esas pruebas serían eficaces para ver si podemos volver a trabajar?

“No, es interpretación sesgada. Si no tuviste anticuerpos y regresas a trabajar eres susceptible.

Si esa lectura de Elisa dice tienes anticuerpos, es decir sí te infectaste, recuerden que al momento no se sabe todavía si existen recaídas o si existen reinfecciones, todavía no es posible determinarlo.

“Hemos observado que hay pacientes que a los 7 días no tienen virus ya, hay otros que a los 14 ya no tienen virus, pero hay pacientes que pasan 21, 35 días y aún tienen carga viral.

2.- ¿Cómo se está contagiando la gente? Ayer usted mencionó que por vía intrafamiliar está fuerte el contagio.

“La respuesta es igual, la que se ha dado: Este es un virus cuyo mecanismo de transmisión es aéreo, es decir ocupa dos características.

“Que sea expulsado de las vías respiratorias fundamentalmente a través de estornudos y tos.

“Las pequeñas gotas de saliva, el aerosol que expulsamos requiere que haya cercanía física. El aislamiento no es en la casa, es en un cuarto, en un área de la casa.

“Porque requiere que haya una distancia menor a un metro, nosotros por eso hemos recomendado 1.5 y algunos hasta 2 metros.

“¿Por qué se infectan en las casas? porque relajan las medidas de sana distancia en la casa.

“En la casa se abrazan, nos besamos, nos tocamos, parte normal de la condición humana, y con mis seres queridos. Una transmisión aérea directa.

“Los pacientes que expulsan, los positivos. ustedes saben que al expulsarlo el virus cae sobre superficies.

“Se han estudiado superficies como tela, papel, carbón, cobre, madera, cartón, plástico.

“De todos estos que mencioné, bajo condiciones experimentales, los que sí se ha demostrado que permiten que el virus sobreviva hasta 96 horas son: cartón, plástico y acero inoxidable.

“Si en la casa un paciente está expulsando el virus lo recomendable es limpiar con agua y jabón y usar solución con cloro para que el virus no esté en la superficie. Porque lo tocamos, nos lo llevamos a la nariz... Por eso el uso de cubrebocas puede dar una sensación falsa de seguridad, porque frecuentemente nos lo estamos acomodando.

¿Dónde se está contagiando más la gente?

“El contacto ocasional, incidental o casual, no se sabe que sea el más frecuente.

“Si por aquí pasa una persona y está infectada no quiere decir que nos vamos a infectar.

Dos condiciones se requieren: Cercanía menor a 1.5 metros y persistencia, que el contacto sea mayor a dos horas. Es muy difícil a menos que haya una fuerte carga viral.

“Ayer les decíamos que habíamos identificado 11 brotes intrafamiliares.

3.- ¿Cuál es el protocolo con personal de Salud que se enfermó?

“El protocolo es muy claro para nosotros. Cuando les decimos tenemos tantos curados, es porque ya no tienen carga viral.

“Tenemos un mayor número de pacientes que se recuperan clínicamente, es decir sin síntomas, están bien.

“Pero para que les digamos que están curados, es porque tenemos la evidencia en una segunda o cuarta prueba de laboratorio que ya no tienen virus y no contagian.

“Por ello hacemos una segunda muestra, para que no contagien no solo en su trabajo, sino en casa. El personal de salud una vez que tenga curación, primero, pueden trabajar siempre bajo las medidas de seguridad porque no sabemos si puede haber reinfección, pero ese personal puede trabajar en cualquier otra actividad, incluso atendiendo pacientes Covid-19.

4.- La federación ha presentado un mapa de pacientes activos, donde Sonora se ubica en buen lugar. Ha habido confusión en cuanto a la lectura del mapa. ¿Nos puede dar el panorama del Estado de los pacientes activos?

“Los mapas tienen diferentes propósitos, diferentes fuentes de datos. La categorización de algunos de ellos los pone en municipios donde se atienden.

“Si ustedes tienen posibilidad de ingresar en la página que tenemos en conjunto con la Universidad de Sonora, entren.

“En datos estadísticos le dan a un lugar que dice mapa, ese mapa tiene un zoom que llega hasta cierto nivel, tiene puntitos, aprietan el puntito y es Hermosillo, por ejemplo, y ahí les dice cuántos son confirmados, cuántos son negativos, cuántos se han estudiado y cuántos están en proceso.

“Pueden hacerlo para cada uno de los sitios que hemos estudiado. Tenemos pacientes, no sólo de los 15 municipios con confirmación.

“Todas las noches el secretario les dice cuántos son curados, cuántos están en casa, esos son los que estamos estudiando. Les tomamos las muestras de isopo hasta que podamos declararlos curados.

“Además en Salud tenemos otros mapas por municipio de residencia, jurisdicción de residencia… Carga por 100 mil habitantes. Tenemos esa información disponible.

"Tenemos mapas de riesgo, tenemos las colonias con más hacinamiento, con personas con más edad.

5.- Sobre estos prototipos de máquinas del Centro Tecnológico de Hermosillo, ellos comentaban dentro de un mes donar 30 de estos prototipos para reducir el personal médico en contacto con los pacientes, para disminuir el riesgo al personal de salud. ¿A qué hospitales se irían?

“No tengo conocimiento preciso, tenemos una mesa que se llama Innovación y Desarrollo Tecnológico, lo checaré con ellos.

“No tengo más datos acerca de la capacidad y la utilidad que tengan este tipo de instrumentos, si son útiles por supuesto que los vamos a utilizar.

“Desconozco cuál sea la ventaja sobre otros respiradores.

¿Es más que nada para reducir el número de personal médico en contacto con los pacientes?

“Ah caray, voy a preguntar. No veo cómo una máquina pueda sustituir el volumen de personal médico.

“¡Ah! de un solo respirador para varios pacientes... No lo conozco a precisión, pero conozco al principio.

“El equipo médico son los que primero deben evaluar no solamente qué tan benéfico que pueda ser, sino los riesgos que implicaría su uso. Siempre, cualquier equipo debe ser valorado por un comité de bioética que examina si los riesgos no superan a los beneficios.

“Si los comités médicos consideran que es un buen instrumento, por supuesto que ese prototipo y otros van a ser utilizados, claro que sí.

“El científico siempre desarrolla a nivel experimental primero.

“Pero de allí a que sea de uso poblacional hay un paso.

“Muchos prototipos se quedan en eso, en un desarrollo experimental porque cuando se llevan a campo ya no es posible controlar las condiciones que en un experimento se hacen.

“Toda investigación se debe alentar.

¿Cuándo se podría determinar esto para aplicarlo?

“No podría especular, lo más rápido que pueda ser. Ellos deben presentar, como todas las investigaciones.

“Todas tienen un propósito de beneficio, pero no necesariamente son todas seguras.

No puedo decir cuándo, deben presentar el protocolo los comités de ética deben valorarlo y después que se pruebe en un grupo pequeño de pacientes y se demuestre que es benéfico y es seguro entonces ya se puede utilizar en hospitales.