Contagiarse de lepra ¿está en los genes?

HERMOSILLO, Sonora.- La composición genética es considerada un factor de riesgo para contagiarse de lepra, por lo que, personas que tienen o tuvieron uno o más familiares con la enfermedad tienen mayor riesgo a contraerla, afirmó Alejandro González Mares, infectólogo de Hermosillo.

Lo que se ha observado es que la enfermedad tiene una predisposición familiar, hay personas que pueden estar en contacto con la lepra, pero si no hay antecedentes en la familia, de personas que hayan padecido lepra previamente, probablemente no se vayan a contagiar.

“En lo particular he visto familias donde más de un miembro están infectados con lepra, pero es un papá y una hija, y la hija genotípi-camente es parecida al papá, tienen muchos rasgos físicos parecidos, y los otros miembros de la familia no se han contagiado, entonces la genética toma un papel importante en la enfermedad”, explicó.

Incluso, los mexicanos, por la mezcla de razas que ha tenido el país, también podrían tener una mayor predisposición a padecerla, a diferencia de personas de otros países, dijo.

Es una enfermedad de progresión muy lenta y que en su mayoría muchos médicos no piensan en ella desde el inicio, debido a que los signos y síntomas son a veces muy pocos específicos y tienden a disimular otras enfermedades”, indicó.

"Lo que podemos apreciar son manchas pequeñas en la piel que se hacen más grande, y que generalmente si salen en brazos o piernas, zonas donde tenemos normalmente cabello, se pierde ese bello, lo que se llama alopecia”, añadió.

A TODOS PUEDE PASARLES

Esto no quiere decir que la bacteria no pueda infectar a cualquier persona, aclaró, pero la exposición bacteriana que requieren es mayor, y la posibilidad de contagiarse también disminuye.

Todos podemos infectarnos de lepra, sin embargo, genéticamente hay mayor predisposición para algunas personas, y estás podrían requerir de contactos menos prolongados, con menos tiempo, o con cargas bacterianas más bajitas, que personas que tengan menos predisposición.

“Las personas con descendencia del Medio Oriente, por ejemplo, tienen mayor predisposición”, explicó.

“Nosotros, como mexicanos, tenemos ciertos rasgos o cierta relación genética con personas de Medio Oriente, incluso algunos rasgos genéticos, como cromosoma 6, o el complejo mayor de histocompatibilidad, los cuales se pueden heredar, y nos hacen más susceptibles”, dijo.

La Secretaría de Salud en Sonora, a través de su boletín epidemiológico del 2022, registro sólo dos casos de lepra reportados durante el año anterior, dos más en el 2021 y ninguno en el 2020.

El médico González Mares informó que él solo atendió dos casos el año pasado, ambos importados de los estados de Oaxaca y Sinaloa, pero en ningún caso de origen local.