Conflicto Rusia-Ucrania: Se quedará navojoense Luis Javier Hull en Europa

NAVOJOA.- Aunque aún no define su situación laboral, pues tiene varias ofertas, por el momento Luis Javier Hull decidió quedarse en Europa, informó María Luisa Hernández González.

La madre del joven que se encontraba en Ucrania pero salió de ahí, junto a otros mexicanos, para protegerse del conflicto bélico, indicó que el avión que envió la embajada a Rumania ya regresó, pero Luis no lo abordó porque está en espera de un trabajo.

También tiene una oferta laboral en Santiago de Compostela, en España, añadió, por lo que decidió quedarse en el viejo continente.

En su cuenta de Facebook, Hull agradeció a las personas que estuvieron al pendiente de su travesía para salir de Ucrania.

Por el momento he decidido quedarme en Rumania. Se están abriendo nuevas posibilidades de trabajo y son el tipo de oportunidades por las que me he esforzado en lograr. Amo México, amo Sonora y amo muchísimo más a mi Navojoa. Pero también amo mucho mi profesión y lo que hago y he trabajado duro para lograr mis metas”, comentó.