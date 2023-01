Confía Raya2 en sonorenses Jesús Moreno e Iván Tona

El equipo de Raya2 no sólo le propinó la primera derrota a Cimarrones de Sonora en el torneo Clausura 2023, también lo hizo en su propio campo y alineando a uno de sus canteranos más prometedores, Jesús Moreno.

Adquirido por el conjunto regiomontano desde el torneo anterior, el hermosillense fue incluido en el once titular que Nicolás Sánchez plantó en el estadio Héroe de Nacozari, donde se desenvolvió efectivamente y disputó los 90 minutos del duelo ante su ex escuadra.

“Jesús es un joven con mucho futuro, pero ese futuro depende exclusivamente de él. Él sabe que en este futbol las condiciones técnicas no alcanzan; a Jesús le sobran esas condiciones, clarísimo. Ustedes lo conocen. Yo, siendo central, a primera vista fue lo que me llamó la atención, pero él sabe que tiene que mejorar mucho su condición física.

“Hoy vino a su tierra y tuvo un premio que se lo ganó él, no se lo dimos nosotros. No venía jugando, no venía participando; hoy se le abrió el lugar y lo hizo de manera excelente”, declaró el DT de Raya2 al término del partido.

Otro elemento que el cuadro de Monterrey tomó de Cimarrones el torneo anterior fue el también hermosillense Iván Tona, quien tras destacar en la escuadra filial, anoche debutó en la Liga MX en el juego que los Rayados le ganaron al Cruz Azul.

“La confianza que le tienen en el primer equipo de Monterrey se la ganó él jugando en Raya2, se la ganó también jugando en Cimarrones, y también depende de él. Estamos hablando de chicos que tienen una calidad que marca la diferencia; pero te repito, en este futbol con las condiciones técnicas solamente no alcanza.

“Ellos tienen la calidad, pero tienen que aprovechar cada oportunidad que se les presente. Iván está en un gran momento, tiene la confianza del cuerpo técnico de Primera y ojalá que se le presente alguna que otra oportunidad en el campeonato y sepa aprovecharla”, añadió el técnico argentino.