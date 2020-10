Con más de 40 grados, apagan aires en camiones: reportan usuarios de transporte público

Con temperaturas de más de 40 grados usuarios reportaron que los choferes de transporte público han dejado de encender los aires acondicionados e incluso se les retiraron los controles para evitar encenderlos.

Y es que según la Ley de Transporte es obligatorio el encendido de aires en el transporte público del 1 de mayo hasta el 30 de septiembre, pero el calor no ha dado tregua en este otoño en la ciudad.

Eva Peralta es usuaria constante del transporte y desde el lunes notó que ya no encendían el aire acondicionado y al preguntarle a un chofer, este le comentó que no pueden hacerlo.

“Desde el lunes me tocó que ya no traían el aire prendido, todavía hace mucho calor. Me imaginé que en octubre ya no lo iban a prender, pero es inconsciencia, todavía hace mucho calor, deberían prenderlo hasta que vean que no hace tanto calor”, comentó.

Luis Antonio Villa, operador de transporte, manifestó que han recibido muchas quejas de los usuarios, pero no es cuestión de ellos, pues las empresas operadoras retiraron los controles de las unidades para evitar que los enciendas.

“Todavía hace mucho calor, pero ya no los podemos prender, los usuarios son los afectados y sí se quejan, pero también uno porque estamos todo el día y hace mucho calor, pero no puedo encenderlo porque nos quitaron los controles”, expresó.

En un sondeo realizado a usuarios de transporte estos comentaron que esta ley debería modificarse y extender el plazo al menos unos quince días más, pues a pesar de estar en octubre las temperaturas siguen superando los 40 grados.

La Unión de Usuarios indicó que esto es lo que establece la ley y recomendó a los choferes que transiten con las ventanas abiertas.C