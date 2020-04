Con filtros, impiden acceso a la playa y Puerto de Yavaros

NAVOJOA.- Los filtros sanitarios se mantienen en la entrada de la playa de Huatabampito y en el Puerto de Yavaros, como medida preventiva para que la ciudadanía no se aglomere en estos lugares.



Eduardo Méndez Cabrera, director de Salud Municipal de Huatabampo, indicó que los filtros son implementados por autoridades del Municipio en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional.



Dijo que parte de los trabajos es evitar la entrada de vacacionistas a esos sitios, pero además exhortar a los residentes del lugar a que no caminen por la playa.



“Ahorita lo que hemos visto es que mucha gente quiere salir de sus casas en la playa para ir por gente o comprar bebidas alcohólicas, pero no lo estamos permitiendo”, aseguró el funcionario.



El filtro sanitario permanecerá hasta nuevo aviso, subrayó, por lo que pidió a la ciudadanía acatar las medidas de prevención como la de quedarse en casa.



Autoridades municipales de Huatabampo confirmaron que hasta el momento ya se aplicó una multa a una persona por consumir bebidas alcohólicas a la orilla de la playa de Huatabampito.



El Municipio se mantiene con siete casos positivos de Covid-19 y una defunción asociada a esta enfermedad, según los datos oficiales que ha proporcionado la Secretaría de Salud del Estado.