Comunidad de skateboarding en Hermosillo comparte artículos usados

En apoyo a los patinadores que no cuentan con los recursos para renovar su equipamiento constantemente, la comunidad del skateboarding en Hermosillo organizó el pasado sábado un evento donde idea principal era llevar artículos de patineta en buenas condiciones para donarlos a quienes los necesitaran

En la plaza que colinda con la iglesia de Fátima, en la colonia San Benito, los patinadores colocaron rampas, rieles y demás utilería para disfrutar de un día de skate, pero también con la intención de compartir sus bienes materiales con sus mismos colegas.

“Yo creo que todo nació de que me regalaron como 20 tablas allá en Tucson, eran tablas usadas pero estaban enteritas todas. Me las traje con la idea de regalárselas acá a los morros, pero como no sabía quién ocupaba, decidimos hacer una patinada.

“Yo tenía tablas y tenis aquí también. Como todo había sido usado no quisimos hacer un concurso, mejor hicimos una patinada y también invitamos a la gente que tuviera cosas en su casa que no usara, que todavía podían servirle a alguien, que las llevaran, que las donaran. La mayoría de los patinadores siempre tiene cosas regadas, entonces por eso lo hicimos”, comentó Keith González, uno de los organizadores.

La idea principal del evento era compartir artículos en buen estado con quienes los necesitaran.

El evento reunió a alrededor 80 personas y fue todo un éxito en cuestión de apoyo por parte de la comunidad, por lo que esperan que se vuelva una tradición y estarlo realizando una o dos veces por año.

“Lo organizamos como entre cinco, pero también nos ayudó mucha gente llevando cosas, compartiendo; en realidad todo está hecho por la comunidad de patinadores. Por suerte sí llevaron muchas cosas y casi todas las cosas que llevaron sí se las terminó llevando otra gente, muchos morillos sí ocupaban las cosas”, agregó.