Comercios pequeños no tienen un plan de contingencia

Ante la incertidumbre ocasionada por la pandemia del Coronavirus, la ausencia de clientes ya “golpea” a comercios locales, los cuales no cuentan con un plan para hacer frente a escenarios de crisis presentes y futuros.

Dicen que no entren más de 10 personas, pero ya quisiera que entraran tres, muchos negocios nos vamos a ir a la quiebra, no tenemos plan, por eso venimos sólo mi esposa y yo, hemos puesto pedidos a domicilio, Ubereats, estamos viendo qué hacer, pero no sabemos cómo vamos a salir de esta”, dijo Wilfrido Flores, de Mariscos El Kora.